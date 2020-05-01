影／嘉義市府前排隊人潮拉好長！ 都是要報稅

今天是5月1日勞動節，是報稅期第1天，嘉義市政府門前上午8點不到已排滿報稅人潮，報稅隊伍繞著市政府外排了大半圈，市府人員現場發號碼牌，提醒保持安全距離，並呼籲今年報稅期延到6月30日，也鼓勵透過網路報稅不用排隊。

「許多人7點就來了！」財政部南區國稅局嘉義市分局長陳世興表示，往年報稅第1天排隊人潮更長，今年透過宣導加上報稅期延到6月30日，人潮已稍減，但他上午7點多到市府前，已經有很多人排隊等報稅。