快訊

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

五一連假人潮在哪兒？《聯合新聞網》徵求神隊友現場回報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義市府前排隊人潮拉好長！ 都是要報稅

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市政府前報稅人潮排了數十公尺。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府前報稅人潮排了數十公尺。記者卜敏正／攝影

今天是5月1日勞動節，是報稅期第1天，嘉義市政府門前上午8點不到已排滿報稅人潮，報稅隊伍繞著市政府外排了大半圈，市府人員現場發號碼牌，提醒保持安全距離，並呼籲今年報稅期延到6月30日，也鼓勵透過網路報稅不用排隊。

「許多人7點就來了！」財政部南區國稅局嘉義市分局長陳世興表示，往年報稅第1天排隊人潮更長，今年透過宣導加上報稅期延到6月30日，人潮已稍減，但他上午7點多到市府前，已經有很多人排隊等報稅。

他說，因退稅在5月31日前申報6月30日即可退稅，今天5月1日休假 人潮相對多，呼籲大家保持安全距離，也建議大家不要急在前面這幾天來報稅，如果在家裡做網路申報，還可以參加國稅局抽獎，網路代替馬路報稅更方便。

嘉義市政府前上午8點，湧入排隊等報稅人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府前上午8點，湧入排隊等報稅人潮。記者卜敏正／攝影

嘉義 勞動節

延伸閱讀

5月1日起報稅 申報延長至6月底

報稅季到 凱基證：善用電子交易金融憑證進行申報

最強業配王 指揮中心「託播」各項新聞

節稅看過來 別漏掉5大特別扣除額

相關新聞

荔枝椿象大爆發卵片收購再延長 民眾：卵化成蟲了

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府上個月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10...

影／台南新化高中128人腹瀉卻找不到原因 疫情期間嚇人

台南市國立新化高中28日出現學生集體腹瀉情況，共有128名學生不適，比較特別的是，衛生局昨天下午接獲通報後展開調查，發現...

影／嘉義市府前排隊人潮拉好長！ 都是要報稅

今天是5月1日勞動節，是報稅期第1天，嘉義市政府門前上午8點不到已排滿報稅人潮，報稅隊伍繞著市政府外排了大半圈，市府人員...

台南新化高中128人腹瀉 原因不明

台南市國立新化高中28日出現學生集體腹瀉情況，共有128名學生不適，比較特別的是，衛生局29日下午接獲通報後展開調查，發現不適的學生遍及3個年級，但是3個年級的餐食是由3家不同廠商供應，而且學生為了防新冠肺炎，最近都有戴口罩，也降低諾羅病毒感染風險，衛生局找半天，到昨天還是無法確定發生的原因。

夫驟逝 自強媽媽扛債兼4職

台南市玉井區公所推薦模範母親（自強媽媽）李蕎淳，從北部遠嫁到玉井區，原本一家人過著幸福安逸的生活，先生因生意經營不善背負龐大的債務，夫妻二人為償還債務兼職兩三份工作，每天除了工作還是工作，但還是被債務壓得喘不過氣，先生又在民國100年往生留下債務及2名幼子由她一肩扛起。

台西崙豐部落多功能活動中心 動土

台西鄉崙豐部落超過一甲子時間，都沒有集會場所，經雲林縣府與台西鄉公所爭取，獲得前瞻補助1919萬，昨舉行動土典禮，由縣長張麗善、台西鄉長林芬瑩等人主持，祈求工程順利，將建設一座200坪大多功能綜合活動中心，並規畫日間照顧中心，讓老年人安心又健康在地老化。

鄉野奇譚／朴子鬼仔潭傳說 至今仍流傳

嘉義縣朴子市通往嘉義市潭墘橋，現在車水馬龍，但在未建橋的清代，民眾都要涉水經過被稱為「鬼仔潭」溪流，至今流傳「鬼愛看戲和被炸來吃」鄉野奇談，文獻有「鬼仔潭」傳說紀錄，後改稱「桂潭」，相傳早期水清魚多，涉水會有凶險！

台南建築園冶獎學校 再添2校

2020年建築園冶獎日前辦理決選，拆除重建的台南市佳里、東陽國小榮獲校園建築景觀類獎項，累計10年來已20所國小獲獎。市長黃偉哲大表肯定，期許更多改建中學校能獲獎。

黃偉哲：疫情歸零 經濟不能歸零

台南市議會第3屆第3次定期大會昨開幕，防疫不敢鬆懈，官員及議員必須量體溫、戴口罩才能進議事廳，官員座席距離也拉大，不分黨派議員針對防疫提意見，為了要叫武漢肺炎或新冠肺炎起爭議。市長黃偉哲表示，他自己都講「新冠肺炎」、「 COVID-19」。

南市防疫旅館 檢疫者和旅客共用一個出入口、電梯遭投訴

台南市政府執行中央「防疫旅館」政策，部分旅館配合劃為防疫旅館；有居家檢疫民眾投訴本報，指台南某防疫旅館一般住宿旅客和隔離檢疫民眾共用一個出入口、電梯，卻沒有清楚標示告知消費者，安全堪慮。市政府衛生局表示，台南的防疫旅館即使只有一個出入口、一部電梯，業者也都會徹底消毒，民眾不必擔心。

前一天曾看耳鼻喉科 警官牙痛遭拒診要他14天後再來

台南一名警官因牙齦腫脹疼痛舊疾復發，到一直就近治療的牙醫診所求診，沒想到診所以他「前一天曾看耳鼻喉科」，要他「14天以後再來」。這名警官說，真的痛到受不了才求助牙醫，竟然只因鼻塞去過耳鼻喉科就要等這麼多天才能看牙，「有誰牙痛能等14天再醫？實在太過分了」。

漁民納紓困 嘉義漁會4天逾7千人申請

新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部祭出「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」紓困方案，行政院長蘇貞昌拍板定案，向各地漁會投保勞保的漁民也納入，一次發給3個月3萬元，周一受理申請，嘉義區漁會全部共1萬1200人符合資格，申請到5月底，但到昨天才4天就有超過一半以上7466人申請，漁會增加受理據點，加派人手協助申請收件。

熱門新聞

影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

影／住院前一天還看診 99歲辭世醫師謝春梅典範猶存

網友驚見迷你摩天輪再酸韓 高市府否認是愛情摩天輪

影／2樓高的大龍貓將出現在宜蘭！抽水站蓋出治水神獸

南投三大遊樂區苦撐 整月沒看到一台遊覽車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。