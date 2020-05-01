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影／嘉義市府前排隊人潮拉好長！ 都是要報稅
今天是5月1日勞動節，是報稅期第1天，嘉義市政府門前上午8點不到已排滿報稅人潮，報稅隊伍繞著市政府外排了大半圈，市府人員現場發號碼牌，提醒保持安全距離，並呼籲今年報稅期延到6月30日，也鼓勵透過網路報稅不用排隊。
「許多人7點就來了！」財政部南區國稅局嘉義市分局長陳世興表示，往年報稅第1天排隊人潮更長，今年透過宣導加上報稅期延到6月30日，人潮已稍減，但他上午7點多到市府前，已經有很多人排隊等報稅。
他說，因退稅在5月31日前申報6月30日即可退稅，今天5月1日休假 人潮相對多，呼籲大家保持安全距離，也建議大家不要急在前面這幾天來報稅，如果在家裡做網路申報，還可以參加國稅局抽獎，網路代替馬路報稅更方便。
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