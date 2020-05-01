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荔枝椿象大爆發卵片收購再延長 民眾：卵化成蟲了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為收購量最多的中埔鄉公所，民眾繳交情形。圖／中埔鄉公所提供
荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為收購量最多的中埔鄉公所，民眾繳交情形。圖／中埔鄉公所提供

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府上個月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，原訂3月底截止，農委會延長1個月昨天截止，評估防治成效佳，再延長到本月28日止，但民眾、農民得知後說，「荔枝椿象大多卵化成蟲了」。

縣府農業處說，首次收購荔枝椿象蟲卵葉片，民眾、農民反應熱烈，摘取卵片賺錢，3月底累計收購逾10萬片，因繁殖期未結束，報農委會防檢局同意延長收購到4月底。

截至4月底，中埔鄉、番路、竹崎鄉及梅山鄉，共收購17萬5893片卵片，收購費87萬9465元，以中埔收購12萬4928片最多，因收購防治成效佳，防檢局再延長到28日，但民眾、農民普遍反映，荔枝椿象大多卵化蟲，或噴農藥防治，卵片量少很多了。

農業處表示，防檢局明年起，針對荔枝龍眼生產面積達500公頃以上縣市，會補助續辦卵片收購，嘉義縣符合條件，明年荔枝椿象繁殖期會續辦卵片收購。

繳交最多中埔鄉，多數是隔壁水上鄉民繳交，繳交數量最高紀錄是黃姓農民，他有1公頃荔枝，未噴藥防治，蟲害嚴重，累計摘取逾萬片，平均每片14顆蟲卵，共可賺進逾5萬多元。

荔枝椿象又稱臭屁蟲、臭椿象，危害荔枝、龍眼、台灣欒樹、無患子，危害枝梢、花穗，危害方式用刺吸式口器吸食嫩芽、嫩梢、花穗和幼果，造成落花、落果，嫩枝、幼果枯萎及果皮黑化，嚴重時枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落；防檢局說，收購消除1個卵片可減少逾900隻蟲產生，搭配農藥及生物防治，成效佳。

荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為荔枝椿象在荔枝葉片產卵情形。圖／聯合報資料照片
荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為荔枝椿象在荔枝葉片產卵情形。圖／聯合報資料照片

荔枝椿象 農民 農委會

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