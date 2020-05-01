荔枝椿象大爆發卵片收購再延長 民眾：卵化成蟲了

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府上個月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，原訂3月底截止，農委會延長1個月昨天截止，評估防治成效佳，再延長到本月28日止，但民眾、農民得知後說，「荔枝椿象大多卵化成蟲了」。

縣府農業處說，首次收購荔枝椿象蟲卵葉片，民眾、農民反應熱烈，摘取卵片賺錢，3月底累計收購逾10萬片，因繁殖期未結束，報農委會防檢局同意延長收購到4月底。

截至4月底，中埔鄉、番路、竹崎鄉及梅山鄉，共收購17萬5893片卵片，收購費87萬9465元，以中埔收購12萬4928片最多，因收購防治成效佳，防檢局再延長到28日，但民眾、農民普遍反映，荔枝椿象大多卵化蟲，或噴農藥防治，卵片量少很多了。

農業處表示，防檢局明年起，針對荔枝龍眼生產面積達500公頃以上縣市，會補助續辦卵片收購，嘉義縣符合條件，明年荔枝椿象繁殖期會續辦卵片收購。

繳交最多中埔鄉，多數是隔壁水上鄉民繳交，繳交數量最高紀錄是黃姓農民，他有1公頃荔枝，未噴藥防治，蟲害嚴重，累計摘取逾萬片，平均每片14顆蟲卵，共可賺進逾5萬多元。