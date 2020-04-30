黃偉哲：疫情歸零 經濟不能歸零

台灣連續5天新冠肺炎零確診，台南市長黃偉哲今天在台南市議會定期大會施政報告時表示，「疫情歸零，但經濟不能歸零。」

黃偉哲連日來批評交通部1968APP警示景點，今天在列席市議會定期大會前，更呼籲民眾利用五一勞動節連假出遊，還祭出到台南戴口罩旅遊拍照打卡兌換古蹟限定商品的行銷措施。

黃偉哲指出，「疫情歸零，經濟不能歸零」是台南市政府努力的目標，以「宅經濟」為例，市府媒合農特產品上架郵政商城、各工業區廠協會等，且和市場攤商結盟，整合觀光工廠、市集及商圈，並和電商平台合作推出「台南好物專區」，推廣行銷台南。

另外，市府也在永華市政中心1樓設置台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）紓困振興聯合服務中心，整合勞工局、社會局、經濟發展局、觀光旅遊局、民政局及消保官等6個業務相關局處，成立一站式紓困諮詢櫃檯，提供紓困的完整資訊。

黃偉哲同時提到市政推動績效說，台南市108年度歲入歲出結餘新台幣39億5000萬餘元，充分呈現市府堅持「撙節優先、開源並進」的優異成果，撙節的經費將優先用於市民的迫切需要。

黃偉哲也期待持續的府會合作，讓市政推動順利，讓市政工作更貼近民意，深耕台南建設，替市民謀取最大福利。