台東誠品今最後一天營業 縣府徵選接替經營廠商

在台東營運13年的台東故事館誠品書店今天最後一天營業，明天起開始撤離台東，台東縣政府表示，將由文化處聘任的評審委員根據各家業者的營運計畫書，評選出最優質廠商進駐台東故事館。

縣長饒慶鈴表示，「下一個接棒台東故事館的經營團隊，一定會守住文化，創造新機，帶給台東人另一種的幸福。」縣府文化處處長鍾青柏表示，29日二度招標，有4家業者投標，包括2家書店、1家火鍋複合餐飲、1家文創藝品店。

鍾青柏指出，招標案二度公告後，也曾邀請誠品在內的藝文營運團體進行邀標，縣府堅持廠商以藝文內涵為營運主軸，新駐廠商將在台東故事館繼續為縣民提供藝術、文化、展演等活動，持續為台東創造在地的藝文能量，若是4投標廠商無法達到理想標準，不排除第三次公告招標的可能。

台東誠品書店所在位置是歷史建築，前身為台東地政事務所，台東縣文化處改裝為台東故事館，13年前公開招標方式委外經營，由誠品書店取得經營權，因誠品定期舉辦講座、各類展覽，對台果藝文貢獻不小，但受大環境影響，實體書店經營日益艱難，誠品最終決定退出台東，令不少台東人惋惜遺憾。

鍾青柏說，與誠品的合約5月2日到期，雙方議定5月11日辦理點交；至於投標業者，有3家是台東在地業者，1家是外地來投標；經營性質有2家是書店，包括1家全國連鎖書店。有1家是經營小火鍋、簡餐的複合式餐廳，還有1家是文創手工藝品業。

鍾青柏說，與誠品的年租金是70萬元，但新的標案底價調降到38萬元，投標業者可以加碼租金，在評選時有加分作用，但並非決定性，但能否得標的關鍵，還是在於經營內容能否有助台東提昇藝文。