台東誠品最後一次開門 無價之寶見證12年光陰

台東誠品書店今天最後一天開門，湧入許多不捨的鄉親，有人首次消費買書，有人趁著店員忙碌時偷偷拍照留念，過了今夜館內只留下見證台東誠品12年的無價之寶–楊傳廣跳竿。

台東誠品書店上午11時準時開門，店門前已經有10幾名民眾等待進入，有人利用開門前拍照留念。工作人員和往常一樣，將進出的大門仔細消毒，店員說，這幾天顧客比往常多。

帶著小女兒進入書店的年輕媽媽說，就算今天客人爆滿也喚不回誠品，只能幫女兒買本書留念；忙著記錄台東誠品最後一天的年輕人坦言，他是首次來此消費買書，「或許誠品要走，我也有責任」。

店員提醒民眾，店內不能拍照，但還是有許多鄉親趁著店員忙碌時偷偷按下手機留念。今天許多書櫃已經清空，不過，見證台東誠品12年的楊傳廣跳竿，依然豎立在樓梯口，這個無價之寶和台東誠品店相輝映。

1963年4月29日晚上，「亞洲鐵人」楊傳廣在美國加州華特爾市的聖安東尼運動會上，創下了10項運動9121分的世界紀錄，楊傳廣成為人類運動史上首位超過9000分大關的選手，當時楊傳廣撐竿跳創下4.838公尺，比國際田徑規則內10項運動計分表撐竿跳極限，多了2公分。

共同締造這世界紀錄、撐竿跳所使用的玻璃纖維膠竿，楊傳廣一直留在身邊，直到民國95年底捐給台東縣政府故事館，隔年9月台東誠品書店開幕後，陳列在店內展示，它見證了世界、台灣運動史上的一頁，也陪伴誠品走過台東的12年。

台東縣政府文化處長鍾青柏表示，誠品書店走後，留下的店面繼續標租，目前有4家業者投標，3家是台東在地業者，1家是外縣市；經營性質有2家是書店，包括1家全國連鎖書店，有1家是經營小火鍋、簡餐的複合式餐廳，還有1家是文創手工藝業，近日開標。