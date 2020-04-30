為疫情指揮中心打氣 黃偉哲送999朵火鶴花

台南市長黃偉哲準備999朵火鶴花送給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及防疫人員，今天由六甲區農會總幹事許書豪等人代表送達，盼傳遞台南市民祝福防疫成功的心意。

黃偉哲表示，這是代表台南市民向陳時中率領的疫情指揮中心團隊表達謝意，藉由火鶴花語「熱情、熱心、關懷與衷心的祝福」，希望疫情指揮中心一切都「乎好」（火鶴諧音），防疫成功。

台南市政府農業局指出，這999朵火鶴花今天由六甲區農會總幹事許書豪及台灣火鶴花產銷發展協會理事林芳珠，親自從台灣火鶴花最大產地的台南市六甲區，直送中央流行疫情指揮中心，由衛生福利部疾病管制署秘書室主任吳詠智代表收下。

台南市農業局指出，火鶴花為台南市重要花卉產業，主要以外銷為主，生產面積約53公頃，居各縣市之冠，其中以六甲區為最大產區。但受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，今年1月至3月出口總值約新台幣1635萬元，較去年同期減少約20%。

台南市農業局指出，農業局配合母親節檔期推出火鶴花傳情活動，前往指定花店可購買到由火鶴花、洋桔梗等台南特色花卉組成的「台南市母親節限定花束」。每束價值200元，民眾僅需自行負擔100元。

此外，5月8日至5月10日期間，在麻豆、六甲、善化、新市、鹽水、下營、官田、永康及台南市農會等9間農會超市，消費滿200元農特產品，即可獲贈火鶴花1支，盼民眾多支持在地農產。