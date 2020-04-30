尖山埤江南渡假村獲環保標章旅館 有折抵優惠

台南市環保局繼去年輔導劍橋大飯店台南館取得環保標章旅館後，再輔導柳營區尖山埤江南渡假村取得銅級環保標章旅館，為目前全台35家環保標章旅館之一。

市長黃偉哲表示，江南渡假村以實際的行動力支持環保、響應環保，2015年成立尖山埤環境學習中心，接著在2017年取得環境教育設施場所認證，以渡假村結合環教中心成為住宿型環境教育場所。並以環境教育為本、以「守護淺山」為目標，展開一系列的保山、保水、保文化行動，在各場站提供環境教育課程服務，最近才剛入圍第7屆國家環境教育獎決審，對於環保不遺於力，值得嘉許。

環保局長謝世傑說，環保標章旅館認證，分成金銀銅三個等級，每3年就需重新申請認證換發新證，審查要件必須符合環保署所訂定的環保相關規範，如節能措施、省水措施、汙染防治、綠色採購，1年內無違反環保法規處罰紀錄，落實每項訂定標準，才能獲此殊榮。

尖山埤江南渡假村除取得銅級環保標章，對於未住宿者、環保集點會員使用綠點也能折抵渡假村門票。環保局期許透兩處環保標章旅館典範，能讓更多旅宿業者願意一同響應環保標章理念，鼓勵民眾住宿時自備盥洗用具及續住不更換床單、毛巾，提升民眾綠色生活理念。