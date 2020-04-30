生技公司送愛到雲林 贈各級學校4260瓶二氧化氯消毒液

可林生化科技公司今天捐贈雲林縣公私立高中職、國中小及幼兒園355校每校12瓶，共4260瓶二氧化氯消毒液，縣長張麗善代表受贈，並頒發感謝狀致謝。

張麗善說，感謝縣議員李明哲引介，促成此樁美事，目前疫情嚴峻，防疫物資難得，相當謝謝可林生化科技為校園共同獻出愛心，讓學校在消毒防疫物資方面不至於匱乏。

張麗善表示，受贈的二氧化氯消毒液將送往各級學校，預計約9萬6900名學生及教職員受惠，也提醒各校要持續維持防疫措施並積極落實防疫工作。

她提到，各校要備齊口罩、酒精、消毒水、耳溫槍、洗手乳等校園防疫五寶，並請學校在學生進校門前量體溫、保持社交距離，若無法保持社交距離則需戴上口罩，防疫工作是一場和病毒比賽的持久戰，請縣民持續配合防疫工作，一起渡過這個難關。