影／日本新冠疫情嚴重 台南菁英扶輪社捐防護醫護目鏡

日本新冠肺炎疫情持續肆虐，大阪地區非常嚴峻；為協助大阪當地醫護人員安全防護，台南菁英扶輪社發起「台日相扶 愛傳千里」防疫物資送暖大阪活動， 購置防護衣護目鏡各500個，今天透過台南菁英扶輪社轉送大阪扶輪社，再由大阪扶輪社代表台灣方捐贈大阪市立大學醫學部附屬病院。

這場「台日相扶 愛傳千里」防疫物資送暖到大阪活動，要彰顯台日民間互助合作其來有自，現場日方由群馬縣政府駐台顧問阿部真行代表大阪扶輪社接受護目鏡、防護衣及書法作品「日本加油」，希望台灣物資能透過雙方民間友好力量給予日本協助，達到相互扶持、共同抗疫的目的。

主辦單位表示，今天在國際扶輪社團努力下，促成台日雙方互助合作的機會，透過台、日視訊連線大阪扶輪社，表達台灣對日本疫情的關切，另邀請到台日知名意象書法家陳世憲，在現場寫下「日本加油」書法，「用柔中帶剛的獨創的書法藝術，傳遞堅定溫暖力量」。

菁英扶輪社長張信雄表示，日本疫情非常嚴重，得知大阪醫護人員穿垃圾袋當防護衣，處境危險，因而把結餘扶輪社社費加上個人捐贈，購置防護衣護目鏡500個，感謝大家合力促成。

日本大阪扶輪代表透過視訊指出，目前當地疫情嚴重，緊急狀態不知何時結束，就學生活議會也停擺，口罩防護衣都很不足，非常感謝台南扶輪社，從以前到現在，各種災害台灣都是第一個救災，非常感動，大阪扶輪社成立才10年，然而友誼不在長短，而是在有難時能伸援手，作為大阪扶輪社與議會代表，他非常感謝。