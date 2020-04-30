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即時評論／黃偉哲偉哲為何高分貝砲轟中央？問題在經濟

聯合報 / 記者唐秀麗／嘉義市即時報導
台南市長黃偉哲今天上午邀旅宿業者吃早餐，並宣布五一連假安心遊的推廣措施。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天上午邀旅宿業者吃早餐，並宣布五一連假安心遊的推廣措施。記者鄭維真／攝影

交通部高工局1968App連日來引起爭議，民進黨台南市長黃偉哲為何高分貝砲轟中央？「笨蛋！問題出在經濟！」

陳時中成為這次防疫的媒體寵兒，也成為其他官員的典範，有人想起而效之，弄個APP秀政績，未料亂搞一通，嘉市彌陀夜市分明周一沒營業，卻被列為熱點顯示人潮略多，原本疫情人就不多，以後誰還敢去夜市？造成地方經濟大崩盤，觀光飯店，夜市，小吃店沒人敢去，安平商圈冷清有如死城，連較偏僻的虎頭埤，烏山頭水庫都被列熱點，叫人民如何活下去。

中央一心只想防疫，完全不顧民生經濟，叫民選市長情何以堪？ 市長黃偉哲非常努力防疫，一直以來配合中央政策「順時中」，幾乎率領隊24小待命，但他每天第一線面對攤販，小吃店，觀光飯店等業者的不滿與抱怨，業績直直落慘跌到一成或零，面對有的家庭一家四口人已經快活不下去了，沒錢繳房租，付學費補習費，付不出貸款，這種痛，可能是坐在冷氣房的高官無法體會的。

一位市府官員說，新冠肺炎在台灣輕症占大多數，重症約5%，若不小心得了新冠肺炎， 可能住院幾十天就能痊癒出院；若經濟被打趴，就很難再重新站起來。中央官員只從台北看天下，相關纾困或1968App一再出錯，遠離地方民意，有太大落差。百姓痛斥中央的纾困等政策不實際，有如壓力鍋要爆發，為安撫基層不滿的心聲與壓力，黃偉哲只好親自跳上火線砲轟中央。　

中央官員別忙著作秀，也請下鄉到夜市，菜市場實際走走看看，拿出實際方法防疫，防疫之餘也要顧經濟，才能贏得百姓的信賴。

夜市 新冠肺炎

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