台南行銷1968App熱點 五一連假拍照打卡兌好換禮

面對五一勞動節連假，連日來批評1968App的台南市長黃偉哲今天表示，1968App是提示景點非警示點，大家應利用連假出遊，到台南戴口罩旅遊打卡，還可兌換古蹟限定商品。

黃偉哲今天邀集台南60家旅宿業者早餐會、接受媒體聯訪時指出，市府要為台南旅宿業者、觀光景點及1968App「洗白」，台南防疫工作做得很好，1968App也誠如衛福部長陳時中所說，只是提示的警點，不是警示點。

黃偉哲歡迎大家在五一連假時踴躍到戶外吃吃喝喝、玩玩逛逛，台南會控制人流，大家出遊也要戴口罩及洗手，保持社交距離。他表示，沒人希望國家不好及觀光、經濟變差，大家的出發點都是一致的，就是用正確工具達到正確效果，一方面出遊，一方面維持健康。

黃偉哲說，台南有些旅宿價格已「打到骨折」，非常便宜，市府也提供不錯的限定商品，提供給到台南旅遊住宿打卡的遊客們兌換，在好山好水的地方打卡，又能拿到商品，何樂而不為，這些作法沒有惡意，而是充滿善意。

至於打卡遊客可兌換何種限定商品，黃偉哲表示，成功洋芋片、媽祖限定商品、泡芙、點心餅等都是，現場售票的地方就能兌換，若沒有售票處，將會在官網公布指定兌換處。

黃偉哲同時澄清說，這不是反向操作，台南有20多個景點因1968App而聲名大噪，讓人意料之外，他只是希望這些景點被認定是好的景點，而不是被污名化，讓觀光和防疫並行不悖。

台南市政府規劃，「五一連假安心遊台南」打卡兌換商品活動，主要是請遊客戴口罩做好自主健康管理，只要走訪1968App的台南29個景點，上傳戴口罩及景點拍照打卡照，同時標註，就能憑臉書畫面到觀光旅遊局及文化局等指定地點兌換1包商品，市府預定提供3000包贈品。