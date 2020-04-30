列五一連假警示 烏山頭水庫每2小時實施車輛及人潮觀測
五一連假在即，烏山頭水庫、湖境渡假會館為中央流行疫情指揮中心列管之國家級警示風景區，為避免五一連假遊客人潮眾多，恐引發群聚感染，烏山頭水庫風景區今天實施「防疫緊急應變處置演練」，演練內容為多名居家檢疫者偷跑入園，數日後被發布為確診案例之應變處置。
烏山頭水庫也邀請麻豆警分局派員配合執行演練，鑒於五一連假人車潮將湧入，麻豆警分局副分局長謝岳昇、交通組巡官莊東霖、湖山派出所所長陳旭坤進行交通安全宣導，雙方攜手合作，將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到最大。
麻豆警分局長楊慶裕表示，五一連假除在尖峰時段在各易壅塞路段規畫交通崗疏導外，針對烏山頭水庫風景區及湖境渡假會館將每2小時實施車輛及人潮觀測，掌握交通車流狀況。
防疫期間各項交通疏導工作不停滯，連假期間，呼籲民眾前往各菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，遵守室內1.5公尺、室外1公尺以上社交安全距離，戴口罩，勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險，共同維護國內防疫安全。
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