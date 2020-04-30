列五一連假警示 烏山頭水庫每2小時實施車輛及人潮觀測

五一連假在即，烏山頭水庫、湖境渡假會館為中央流行疫情指揮中心列管之國家級警示風景區，為避免五一連假遊客人潮眾多，恐引發群聚感染，烏山頭水庫風景區今天實施「防疫緊急應變處置演練」，演練內容為多名居家檢疫者偷跑入園，數日後被發布為確診案例之應變處置。

烏山頭水庫也邀請麻豆警分局派員配合執行演練，鑒於五一連假人車潮將湧入，麻豆警分局副分局長謝岳昇、交通組巡官莊東霖、湖山派出所所長陳旭坤進行交通安全宣導，雙方攜手合作，將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到最大。

麻豆警分局長楊慶裕表示，五一連假除在尖峰時段在各易壅塞路段規畫交通崗疏導外，針對烏山頭水庫風景區及湖境渡假會館將每2小時實施車輛及人潮觀測，掌握交通車流狀況。