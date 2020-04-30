台南中北拖吊場籌設完成 5月1日續配合警方拖吊
台南市中西區及北區車輛違停拖吊，將從5月1日起由民間廠商持續輔助警察局，執行違規停車取締拖吊，民眾5月1日起在中西區及北區違規停車遭拖吊車輛須到中北拖吊場領車。
交通局長王銘德表示，中西區及北區委外拖吊已完成委外作業，將由民間拖吊業者配合警方執行取締拖吊作業。針對重點區域的違規停車，仍會加強取締拖吊，同時為保障民眾權益，避免車輛因拖吊造成車損及相關領車爭議，將持續督導民間拖吊業者依標準作業執行拖吊及提升領車服務品質。
停車管理處長黃俊傑提醒，5月1日起如有違停於該兩行政區遭拖吊車輛，須至中北拖吊場領車，地址為中西區光賢街28號，但超過5日未領車輛將會被移置到安平車輛保管場候領，地址為安平區國平東路51號，若車主再未領取則將依相關規定及程序辦理公告拍賣作業。
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