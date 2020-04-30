新化高中128名學生群聚腹瀉 尚無法確認病因

台南市國立新化高中發生群聚腹瀉，128名學生28日晚上至29日中午陸續出現腸胃不適症狀，台南市政府衛生局已展開調查，目前尚無法確認病因。

台南市政府衛生局人員今天告訴中央社記者，衛生局昨天接獲通報，新化高中發生群聚腹瀉，128名學生28日晚上起陸續出現腹痛及腹瀉等腸胃不適症狀，這些學生遍布3個年級，包括一年級8人，二年級107人，三年級13人，多數學生昨天傍晚症狀已緩解。

衛生局立刻對新化高中3家團膳供應商稽查，發現這3家團膳供應商全有清潔度不佳的問題，其中一家立刻改善，另2家限期改善。

新化高中有1236名學生，3個年級由不同的3家團膳供應商供餐，衛生局已對學校及團膳供應商留存的食餘檢體及相關工作人員採樣送驗。

衛生局尚無法確認學生群聚腹瀉是否是食物中毒或諾羅病毒引發的，有待採檢報告出爐釐清。

衛生局人員表示，台灣將進入夏季的天氣型態，各地高溫可達攝氏30度以上，團膳業者應注意供應餐食的保存及運送時的溫度、時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。

衛生局人員說，若經檢驗及調查結果判定是病原性微生物引起的食品中毒，將依違反食品安全衛生管理法處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並得命令歇業、停業一定期間，廢止公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。