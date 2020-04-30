阿里山高山茶賽連辦34年首次遇疫情 評審不開放參觀
嘉義縣大阿里山區春茶採收接近尾聲，拜日夜溫差大、雨水足之賜，質量俱佳，茶農擔心疫情影響銷售，嘉義縣政府為維護茶農收益，委託梅山鄉農會如期在下個月舉辦茶賽，報名截止，共計清心烏龍茶、金萱茶1378點，比去年春茶賽點數1350點還多。
春茶比賽碰上疫情，是75年舉辦比賽以來頭一遭，茶農期盼透過比賽，增加銷售提高價格，梅山農會遵照茶改場防疫規範，公告比賽防疫指引注意事項，農會總幹事黃世裕說，比賽公開公正公平，5月9日茶農進入繳茶會場，全程須戴口罩，量體溫，農會臉書線上直播。
評審由茶改場博士擔任，5月11日至15日評審期間，不開放參觀，全程錄影，現場人員除進行聞香評茶湯外，全程戴口罩，茶湯以就口杯品評，不使用湯匙直接啜吸；取消評鑑後茶樣試喝，在農會臉書直播開獎。
黃世裕說，嘉義縣茶賽規模全國第二，僅次於南投縣鹿谷茶賽，茶農來自大阿里山區梅山、番路、竹崎及阿里山鄉，比賽結束，擇期舉辦展售活動，今年春茶質量俱佳，價格穩定。
梅山鄉是高山茶重要產區，梅山農會日前舉辦「台灣茶喝起來」行銷，幫助茶農度過疫情難關，推出各級茶買5斤送1斤活動，共500斤售完為止，嘉義長庚發表台灣本土茶葉經特殊萃取後，其中「多酚羥基茶駢酚酮」可抑制病毒增生結構物質研究後，增加不少訂單。
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