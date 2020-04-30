新化高中128名學生群眾腹瀉 校方通報調查禍首

國立新化高中昨天通報校內學生群聚腹瀉事件，共有128名（一年級8名、二年級107名及三年級13名）學生從28日晚間至29日中午，陸續出現腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，校方緊急通報台南衛生局前往進行調查，校方表示，學生並未就醫，且多數學生症狀都已緩解。

新化高中共有1236位學生，三個年級分別由三家不同團膳廠商供應，衛生局派員到該校及供應該校午餐的三家團膳供應商進行調查。

校方表示，學生昨天中午吃完午餐後開始有人發生狀況，其中二年級107人最多幾乎佔了全年級的¼，一、三年級都有零星的學生發生，初步了解學生說並沒有表示吃到什麼東西有問題，學生的症狀並不嚴重，陸續好轉但也請老師加強觀察。

校方也強調，目前是防疫期間，午餐用打菜的方式，打飯學生是固定，且有戴手套戴口罩，也宣導加強洗手的衛生安全。

衛生局已針對團膳作業場所環境衛生缺失責令限期改正，並就學校及團膳供應商留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗，以利釐清事件發生原因。

衛生局提醒，即將進入夏季的天氣型態，各地高溫可達30度以上，團膳業者應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。

若經檢驗及調查結果認判定為病原性微生物所引起食品中毒，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登