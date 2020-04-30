影／台南新化高中128人腹瀉卻找不到原因 疫情期間嚇人

台南市國立新化高中28日出現學生集體腹瀉情況，共有128名學生不適，比較特別的是，衛生局昨天下午接獲通報後展開調查，發現不適的學生遍級三個年級，但是三個年級的餐食是由三家不同廠商供應，而且學生為了防新冠肺炎，最近都有戴口罩，也降低諾羅病毒感染風險，衛生局找了半天，到現在還是無法確定發生的原因。

由於目前正值新冠肺炎疫情期間，衛生局獲報後也特別謹慎，衛生局表示，學生是從28日晚間陸續開始出現腹痛、腹瀉等症狀，到昨晚狀況才逐漸緩解，學校昨天下午通報後，進行調查，不適的學生包括一年級8名、二年級107名及三年級13名，集中在二年級，但三個年級的學生都有。

衛生局指出，國立新化高級中學共有1236位學生，三個年級分別由三家不同團膳廠商供應，衛生局派員至該校及供應該校午餐的三家團膳供應商進行調查，針對團膳作業場所環境衛生缺失責令限期改正，並就學校及團膳供應商留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗，以利釐清事件發生原因。

衛生局表示，一般的學校團膳都是由一個廠商供應，新化高中情況比較特別，不僅是三個廠商供應，而且一周輪流一次，也就是A家廠商供應一年級餐食、下就就換成B家，A家改供應二年級，好處是每個廠商供 應的量比較少，可以縮短時間，減少問題發生機會，但缺點是一旦發生問題比較難以清查。

衛生局懷疑可能是三家廠商的餐食送到學校後，統一存放在一個地方，過程中可能被汙染，目前還是要等到檢驗結果出爐，才能確定原因。而由於學生症狀以腹瀉為主，而且發病時間集中，仍認為與餐食有關，雖然新冠肺炎也偶有腹瀉症狀，但應該仍以呼吸症狀為主，所以無關。

衛生局提醒，即將進入夏季的天氣型態，各地高溫可達30度以上，團膳業者應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。若經檢驗及調查結果認判定為病原性微生物所引起食品中毒，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。