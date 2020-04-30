聽新聞
test
0:00 / 0:00
1968之亂 嘉義縣熱門景點該列不列提報11處修正
因應明起勞動節連假及疫情，交通部推出「高速公路1968」APP，提供易人潮聚集景點供民眾查詢，嘉義縣只有布袋鎮建德宮、梅山鄉太平風景區及竹崎鄉奮起湖老街等3處景點列入，其中建德宮取消廟會又非景區，讓廟方及民眾一頭霧水。
上午嘉義縣、市「1968ＡＰＰ」顯示地點，民眾發現嘉義市長黃敏惠反映列管不當的「彌陀夜市」，已經刪除，但嘉義縣建德宮還未刪除，文化觀光局長許有仁說，建德宮是布袋過溝信仰中心，平常無人潮聚集，也非景點，列入不當，另太平風景區太平雲梯、奮起湖風景區，是與嘉義縣列管的11處景點其中的2處
許有仁表示，盤點縣內重要觀光景點或人潮易聚集場域，包括阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯、圓潭瀑布、奮起湖、竹崎親水公園、觸口牛埔仔草原、故宮南院、布袋高跟鞋教堂、東石漁人碼頭、獨角仙農場、綠盈牧場等11處景點，提報交通部「1968」補充修正。
有售票只有阿里山遊樂區及太平雲梯等2處，各景點按停車場車位數量，在勞動節連假定管制人數，其中對阿里山遊樂區、太平風景區及奮起湖老街，明天主動發布手機簡訊，宣導遊客戴口罩、保持社交距離。
人流管制方面，阿里山遊樂區入園管制人數上限為4355人；太平雲梯登梯最高容納人數由300人降至200人；布袋高跟鞋教堂園區容納人數以500人為限；東石漁人碼頭假日時管控停車位；觸口牛埔仔草原、圓潭瀑布若車輛停滿時，將由警方協助勸離遊客；故宮南院各展覽廳容納人數限制在20至50人，入館皆需戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言