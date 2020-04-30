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1968APP加強版上路 雲林朝天宮、劍湖山防疫不停歇
交通部高公局1968 APP加強版新增景點人潮示警功能，雲林縣10處被列為人流示警熱點，今天各景點人流都正常；雲林縣長張麗善表示，對人潮多的景點，都要求做人流管制，並做好防疫工作。
雲林縣示警熱點包括西螺東南夜市、莿桐夜市、古坑綠色隧道、元長夜市、北港朝天宮、台西夜市、北港運動公園、劍湖山世界、褒忠市場、水林通天府等地區。
其中朝天宮、劍湖山世界是平日可能也人潮較多地方，不過現在顯示人潮正常。劍湖山世界指出，今天早上開園迄今人潮不像假日多，樂園和飯店都有防護措施。
售票口已安排排隊動線，售票中間間隔1窗，保持1.5公尺原則購票，民眾入園前，也要保持1.5公尺安全間距，並配合量體溫，依續入園。
各項設施定時清潔消毒，排隊動線標示1.5公尺安全社交距離，園區內也備有乾洗手及潔手露，並透過廣播、電視牆、LED、互動宣導保持社交距離，員工上班前，體溫檢測，配戴口罩，落實勤洗手。
另，即日起加入劍湖山世界主題樂園的Telegram就能獲得「山友證」，便可享有門票、咖啡、哈根達斯甜筒等多項買一送一優惠，五一連假加碼贈送劍湖山世界1000元購物抵用券。
北港朝天宮表示，自從被列為警示景點，參拜人潮比以往減少5成以上，但廟方防疫沒有因此停歇，廟埕設置龍虎門，管控人員進出，並要求量體溫、酒精消毒，若沒有配戴口罩則不能入廟，只要廟裡人潮擁擠到無法保持社交距離，就會進行人流控管，避免群聚。
張麗善說，疫情爆發後，雲林縣許多知名景點、夜市人潮少很多，不過還不能鬆懈，縣府也會持續配合中央防疫，並請相關單位監控人潮熱點，她鼓勵縣民出外活動，但要做好戴口罩、保持社交安全距離等自我防護。
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