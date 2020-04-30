快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1968APP加強版上路 雲林朝天宮、劍湖山防疫不停歇

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
劍湖山世界主題樂園今天仍有不少民眾出遊，園方則做好防疫措施。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園今天仍有不少民眾出遊，園方則做好防疫措施。圖／劍湖山世界提供

交通部高公局1968 APP加強版新增景點人潮示警功能，雲林縣10處被列為人流示警熱點，今天各景點人流都正常；雲林縣長張麗善表示，對人潮多的景點，都要求做人流管制，並做好防疫工作。

雲林縣示警熱點包括西螺東南夜市、莿桐夜市、古坑綠色隧道、元長夜市、北港朝天宮、台西夜市、北港運動公園、劍湖山世界、褒忠市場、水林通天府等地區。

其中朝天宮、劍湖山世界是平日可能也人潮較多地方，不過現在顯示人潮正常。劍湖山世界指出，今天早上開園迄今人潮不像假日多，樂園和飯店都有防護措施。

售票口已安排排隊動線，售票中間間隔1窗，保持1.5公尺原則購票，民眾入園前，也要保持1.5公尺安全間距，並配合量體溫，依續入園。

各項設施定時清潔消毒，排隊動線標示1.5公尺安全社交距離，園區內也備有乾洗手及潔手露，並透過廣播、電視牆、LED、互動宣導保持社交距離，員工上班前，體溫檢測，配戴口罩，落實勤洗手。

另，即日起加入劍湖山世界主題樂園的Telegram就能獲得「山友證」，便可享有門票、咖啡、哈根達斯甜筒等多項買一送一優惠，五一連假加碼贈送劍湖山世界1000元購物抵用券。

北港朝天宮表示，自從被列為警示景點，參拜人潮比以往減少5成以上，但廟方防疫沒有因此停歇，廟埕設置龍虎門，管控人員進出，並要求量體溫、酒精消毒，若沒有配戴口罩則不能入廟，只要廟裡人潮擁擠到無法保持社交距離，就會進行人流控管，避免群聚。

張麗善說，疫情爆發後，雲林縣許多知名景點、夜市人潮少很多，不過還不能鬆懈，縣府也會持續配合中央防疫，並請相關單位監控人潮熱點，她鼓勵縣民出外活動，但要做好戴口罩、保持社交安全距離等自我防護。

民眾排隊動線有標示1.5公尺安全社交距離。圖／劍湖山世界提供
民眾排隊動線有標示1.5公尺安全社交距離。圖／劍湖山世界提供

北港朝天宮 社交距離 劍湖山世界

延伸閱讀

環署、雲林環局 進駐三盛林務所

菲籍雲林看護批杜特蒂恐遭遣返 張麗善：保障她工作權

台灣之光 2020北港燈會獲國際展場設計金獎

感念10多年前消防隊相助 雲林婦人蔡玉英贈救護車回報

相關新聞

影／台南新化高中128人腹瀉卻找不到原因 疫情期間嚇人

台南市國立新化高中28日出現學生集體腹瀉情況，共有128名學生不適，比較特別的是，衛生局昨天下午接獲通報後展開調查，發現...

五一連假被列警示點 虎頭埤風景區「這招」請遊客安心

虎頭埤風景區因清明連假國家級警報影響，遊客數驟降不少，發布後購票入園人數曾一度跌破百人，數周後才逐漸回升，面對五一連假，...

即時評論／黃偉哲偉哲為何高分貝砲轟中央？問題在經濟

交通部高工局1968App連日來引起爭議，民進黨台南市長黃偉哲為何高分貝砲轟中央？「笨蛋！問題出在經濟！」

許厝寮港區發現死亡鯨豚 雲林今年第4起鯨豚死亡案件

中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所，昨天下午2點多在執行安檢勤務巡視港區時現死亡鯨豚，通報成功大學海洋生物暨海豚研究中心，今...

列五一連假警示 烏山頭水庫每2小時實施車輛及人潮觀測

五一連假在即，烏山頭水庫、湖境渡假會館為中央流行疫情指揮中心列管之國家級警示風景區，為避免五一連假遊客人潮眾多，恐引發群...

彌陀夜市被撤熱點了 嘉市府：終於正常點了

交通部高工局1968App今天都顯示正常，嘉義市政府觀新處長張婉芬表示，嘉市原本被列管彌陀夜市、東市場及文化路夜市三個熱...

新化高中128名學生群眾腹瀉 校方通報調查禍首

國立新化高中昨天通報校內學生群聚腹瀉事件，共有128名（一年級8名、二年級107名及三年級13名）學生從28日晚間至29...

1968之亂 嘉義縣熱門景點該列不列提報11處修正

因應明起勞動節連假及疫情，交通部推出「高速公路1968」APP，提供易人潮聚集景點供民眾查詢，嘉義縣只有布袋鎮建德宮、梅...

1968APP加強版上路 雲林朝天宮、劍湖山防疫不停歇

交通部高公局1968 APP加強版新增景點人潮示警功能，雲林縣10處被列為人流示警熱點，今天各景點人流都正常；雲林縣長張...

台南景點列示警熱點 黃偉哲逆向行銷：戴口罩拍照送禮

台南市長黃偉哲今天上午邀集旅宿業者吃早餐聽取意見，同時也宣布推出「五一連假安心遊台南」活動，將中央把台南29處列為人潮示...

從北部嫁到山區 扛債夫驟逝 自強媽媽兼4職不喊苦

台南市玉井區公所推薦模範母親（自強媽媽）李蕎淳，從北部遠嫁到玉井區，原本一家人過著幸福安逸的生活，先生因生意經營不善背負...

漁民納入疫情紓困對象 嘉義區漁會3天逾5千人申請

新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部祭出「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」紓困方案，行政院長蘇貞昌拍板定案，向各地漁會投保勞...

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

急難紓困發1-3萬 桃竹苗3縣市掛蛋 僅竹市核發4人

罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。