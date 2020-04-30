台南景點列示警熱點 黃偉哲逆向行銷：戴口罩拍照送禮

台南市長黃偉哲今天上午邀集旅宿業者吃早餐聽取意見，同時也宣布推出「五一連假安心遊台南」活動，將中央把台南29處列為人潮示警的熱點逆向行銷，民眾只要戴上口罩，到這些地點拍照打卡，並標註「＃51連假我來台南安心遊」，即可兌換古蹟限定商品。

黃偉哲說，「1968」APP對觀光旅宿產生衝擊，業者都已經打折打到骨折，希望藉此活動降低業者的業績影響；不過，他還是要幫「1968」洗白，誠如衛福部長陳時中及副指揮官陳宗彥所說「這是提示的景點，並不是警示點」，雖然有些地點不精確，像是歇業的夜市等。

黃偉哲表示，沒有人希望這個國家不好、觀光經濟變差，大家出發點一致，要用正確方式以及工具達到目標，讓民眾安心出遊、維持健康，中央和地方會一起努力。若民眾到台南29處景點打卡就會送文創商品，「這時來台南住宿、去景點玩CP值很高！」當然也歡迎大家五一連假之後繼續到台南玩。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，「五一連假安心遊台南」活動就是要請大家出門做好自我健康管理並戴好口罩，走訪這次列入交通部「1968」APP的台南29處景點，上傳戴好口罩與景點拍照打卡的照片，並標註「#51連假我來台南安心遊」，即可憑臉書畫面到觀旅局8處旅服中心、文化局6處售票古蹟景點，以及虎頭埤風景區、奇美博物館、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、烏山頭風景區等20處，兌換古蹟限定商品1包，共3千包。

郭貞慧表示，台南市各風景區景點都已做好防疫準備，從上次4處景點被納入全台11大景點後，遊客大減，進入景區景點的遊客人數也都遠低於管控人數上限，進入園區也都要求要戴口罩，防疫工作十足到位，此次29處景點中非園區型的夜市商圈等地點也呼籲民眾戴上口罩再前往，一起為台灣的防疫盡心力。

郭貞慧說，全台234個景點將以紅黃綠3色燈號警示，並規範停車場僅能停5成，綠燈表示正常遊客不多、黃燈表示遊客略多、紅燈表示擁擠，整體用意是為了要提醒民眾安心出遊；在景區燈號是綠色或黃色時，歡迎大家前往，紅色時則可稍晚再規畫，既然有了即時的參考依據，請大家千萬不要單純因為台南有29處景點列入「流量查詢點」，就不敢到台南走走。

●列入交通部公告的29處景點如下：

關子嶺、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、學甲慈濟宮中正商圈、烏山頭水庫、湖境會館、安西夜市、善化夜市、虎頭埤風景區、國宅夜市、同安夜市、復華夜市、文賢商圈花園夜市、赤崁樓、永樂市場、水仙宮市場、台南中正海安商圈、公有零售市場保安市場、小北觀光夜市、樺谷夜市、武聖夜市、小北成功夜市、安平老街（延平老街）、安平漁港、安平劍獅假日夜市、大東夜市、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館。