從北部嫁到山區 扛債夫驟逝 自強媽媽兼4職不喊苦

台南市玉井區公所推薦模範母親（自強媽媽）李蕎淳，從北部遠嫁到玉井區，原本一家人過著幸福安逸的生活，先生因生意經營不善背負龐大的債務，夫妻二人為償還債務兼職兩三份工作，每天除了工作還是工作，但還是被債務壓得喘不過氣，先生又在民國100年往生留下債務及2名幼子由她一肩扛起。

李蕎淳為了償還債務及養育幼子，她白天到玉井國小當臨時代課老師，下午到安親班當鐘點安親教師，晚上還在家裡做家庭代工，常常趕工趕到半夜2、3點，芒果季期間代工採收芒果及包裝增加收入，維持家庭生計，李蕎淳工作雖然辛苦，但看著孩子一天天的長大、懂事，心理甚感安慰，希望孩子努力向學以後能有好的成就，玉井區公所表示，其堅忍刻苦不怨天尤人獨自撐起一個家庭的偉大付出，是令人尊重的自強媽媽。

另推薦市府模範母親（慈暉媽媽）是三埔里姚陳罔市，今年80歲，出生玉井區貧苦人家，自幼為了分攤家計，未能就學，24歲嫁入玉井二埔里姚文來，與先生務農為生，栽培5名子女，胼手胝足省吃儉用，農閒之餘，兼做小生意，58歲先先病逝，她一身扛起家中的擔子，5名子女均有所長，長女姚淑芬國小老師，次女姚淑貞藥學系畢業考上高考，長子姚錫卿繼承農務，兼冷氣修繕師，還學有爆米香的技術，到各級學校示範教學，推廣米食活動。叁女化學工程系服務藥廠。次子是海軍軍人。

玉井區公所今年因新冠疫情影響，母親節改以到府表揚，10位慈暉媽媽為玉井里朱葉寶珠、玉田里張金盆、中正里張美惠、竹圍里陳嚴珠、沙田里張曾春花、三埔里姚陳罔市、三和里許阿姐、望明里劉嚴金髻、層林里溫瑞香、豐里里葛力桂香；自強媽媽李蕎淳。