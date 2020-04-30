台南警察幫這所國小關水、關電 拿到低碳示範校園

台南市南化區域山國小是南化水庫附近的迷你小學，也因為有環境的優勢，最近拿到低碳示範校園殊榮，不過，校長要感謝對面台南市警玉井分局玉山派出所的員警，因為警察先生經常幫學校關水、關電，讓學校省水、省電更低碳。

校長洪文正表示，玉山國小地處偏遠，有山有水，附近場域都是適合戶外教學的場所，課程設計也依照不同年級，由淺而深、由近而遠、由易而難，設計多元化的課程。透過參觀水庫、自來水廠、爬山等不同課程，認識動植物、水資源保護，而能連續維持拿到5項低碳校園標章。低碳校園標章的期限是3年，必須持續維持，才能保有；像玉山國小今年就有3項標章到期，經重新申請，再拿到標章。

玉山雖是偏鄉學校，但也因為偏鄉，學生較有機會接觸大自然，透過戶外活動訓練體力，高年級學生以挑戰過合歡山主峰、東峰與北峰；今年是建校60周年，若疫情穩定，計畫挑戰玉山。

洪文正說，南橫通車後，玉山國小是起點，許多人會來學校上廁所、裝飲用水，基於友善的理念，也不能拒絕，但就怕水龍頭沒關、電燈沒關。還好學校對面就是玉山派出所，警員會來巡邏，並檢查水龍頭、電燈是否沒關，也算幫了學校的大忙，能拿到低碳示範校園，也感謝警察。