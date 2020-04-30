五一連假被列警示點 虎頭埤風景區「這招」請遊客安心

虎頭埤風景區因清明連假國家級警報影響，遊客數驟降不少，發布後購票入園人數曾一度跌破百人，數周後才逐漸回升，面對五一連假，台南市觀旅局以虎頭埤風景區為示範點，將會採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

清明連假被列入國家級警報，經市府再三說明，虎頭埤風景區相當空曠，是避開市區塵囂養生休閒旅遊的好地方，遊客有漸漸回流的趨勢，觀旅局長郭貞慧也說，國家級警報用意是善意提醒大家連假期間避開進出人多的風景區，提醒大家做好防疫措施。

虎頭埤風景區為讓來園遊客安心遊園，目前配合各項防疫措施，如入園時請遊客戴上口罩、噴灑酒精並進行量測額溫、落實實名制作業（填寫姓名、連絡電話） ，也加強宣導與落實安全社交距離，進行單一出入口總量管制，暫不開放後門，統一由前門進出，目前園區停車位總數大約有800部（含前門及北側約250部），配合中央疫情指揮中心50%總量管制為400部，進入園區內管制車輛為150部，若超過總量管制車輛，將採一出一進方式執行入園或請遊客轉往其他景點方式進行管控。

虎頭埤風管所表示，虎頭埤採收門票入場，遊客是分不同時間進去，上百公頃的園區對遊客來說並不覺擁擠，景區空曠開放卻被列入警示景點，頗不合理，不過仍會秉持防疫優先，積極推動相關的防疫措施，戴口罩、勤洗手、量額溫、配合實名制作業、保持社交距離等，相關措施會一一落實。

台南市觀旅局經營的虎頭埤風景區，是靠近台南市區的後花園，清晨運動及65歲以上台南市民免費入園，據統計每年免費入園遊客即有10餘萬人，有環湖步道，繞水岸一圈全長4.5公里，還有山線的芬多精步道1.5公里，隨著山勢向上的林蔭步道，及新化神社等歷史遺址，兼具自然景觀豐富生態，及歷史文化人文特色。