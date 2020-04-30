快訊

川普：不延長社交距離準則 下周開始趴趴走

人潮示警app惹怒首長 1968將調亮燈基準、更改示警文字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一連假被列警示點 虎頭埤風景區「這招」請遊客安心

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區啟用智慧偵測系統進行園區遊客流量控管。圖／虎頭埤風管所提供
台南市虎頭埤風景區啟用智慧偵測系統進行園區遊客流量控管。圖／虎頭埤風管所提供

虎頭埤風景區因清明連假國家級警報影響，遊客數驟降不少，發布後購票入園人數曾一度跌破百人，數周後才逐漸回升，面對五一連假，台南市觀旅局以虎頭埤風景區為示範點，將會採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

清明連假被列入國家級警報，經市府再三說明，虎頭埤風景區相當空曠，是避開市區塵囂養生休閒旅遊的好地方，遊客有漸漸回流的趨勢，觀旅局長郭貞慧也說，國家級警報用意是善意提醒大家連假期間避開進出人多的風景區，提醒大家做好防疫措施。

虎頭埤風景區為讓來園遊客安心遊園，目前配合各項防疫措施，如入園時請遊客戴上口罩、噴灑酒精並進行量測額溫、落實實名制作業（填寫姓名、連絡電話） ，也加強宣導與落實安全社交距離，進行單一出入口總量管制，暫不開放後門，統一由前門進出，目前園區停車位總數大約有800部（含前門及北側約250部），配合中央疫情指揮中心50%總量管制為400部，進入園區內管制車輛為150部，若超過總量管制車輛，將採一出一進方式執行入園或請遊客轉往其他景點方式進行管控。

虎頭埤風管所表示，虎頭埤採收門票入場，遊客是分不同時間進去，上百公頃的園區對遊客來說並不覺擁擠，景區空曠開放卻被列入警示景點，頗不合理，不過仍會秉持防疫優先，積極推動相關的防疫措施，戴口罩、勤洗手、量額溫、配合實名制作業、保持社交距離等，相關措施會一一落實。

台南市觀旅局經營的虎頭埤風景區，是靠近台南市區的後花園，清晨運動及65歲以上台南市民免費入園，據統計每年免費入園遊客即有10餘萬人，有環湖步道，繞水岸一圈全長4.5公里，還有山線的芬多精步道1.5公里，隨著山勢向上的林蔭步道，及新化神社等歷史遺址，兼具自然景觀豐富生態，及歷史文化人文特色。

虎頭埤 連假 社交距離

延伸閱讀

控管遊客數量 台南虎頭埤增智慧偵測系統

被列五一連假警示點 虎頭埤風景區增智慧偵測監控人流

影／疫情衝擊！ 林佳龍台南座談 業者叫苦

梅嶺賞螢假日實名制 每時段500人

相關新聞

稻草蓆覆蓋工地 台南「亮麗晴空」

台南市環保局大力推動「廢棄稻草循環再利用」，將稻草稈製成稻草蓆，覆蓋在裸露工地，抑制揚塵，有效改善空氣品質。3個多月來已覆蓋近30公頃，市府並推動設置稻草編工廠，希望更有效利用稻草，友善大地。

五一連假被列警示點 虎頭埤風景區「這招」請遊客安心

虎頭埤風景區因清明連假國家級警報影響，遊客數驟降不少，發布後購票入園人數曾一度跌破百人，數周後才逐漸回升，面對五一連假，...

漁民納入疫情紓困對象 嘉義區漁會3天逾5千人申請

新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部祭出「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」紓困方案，行政院長蘇貞昌拍板定案，向各地漁會投保勞...

12晨光青年 讓廣場飄咖啡香

雙福基金會晨光智能發展中心的「行動咖啡車」昨天啟用，未來將由12名心智障礙青年沖調咖啡，同時提供「照顧者喘息咖啡服務」，嘉義市長黃敏惠昨到場加油打氣，感謝各界捐助行動咖啡館成立，讓孩子們有機會回饋社會，開創人生新頁。

飢餓30 敏惠醫專連15年響應

台南市敏惠醫專響應台灣世界展望會推動飢餓30人道救援行動，號召校內師生進行自主飢餓體驗並將省下餐費捐助，15年來不中斷，今年新冠疫情威脅，難民兒童處境更凶險，籲請各界一起來響應。

環署、雲林環局 進駐三盛林務所

雲林縣六輕麥寮工業區去年4月發生氣爆，雖無造成人員傷亡，但引起周邊居民人心惶惶；縣長張麗善與地方積極爭取下，中區環境事故專業技術小組今年1月進駐「三盛林務所」，昨天起雲林環保局麥寮辦公室也進駐，強化對六輕工業區環境事故應變能力。

疫情紓困 南市聯合中心啟用 提供一站式服務

台南市政府新冠肺炎紓困振興聯合服務中心昨天啟用，台南市長黃偉哲表示，一站式紓困諮詢要讓民眾資訊無落差、服務最到位，不論是勞工生活紓困3萬元補助，或是衛福部1到3萬元急難救助金，透過聯合服務中心即能立刻獲得解答。

徐國勇祭拜鄭成功 讚黃偉哲：防疫最棒

明延平王鄭成功開台359周年中樞祭典，昨天在台南延平郡王祠舉行，內政部長徐國勇南下擔任主祭，並稱讚台南市長黃偉哲防疫最棒，隨後他到嘉縣新港奉天宮及雲林北港朝天宮參拜，感謝大家發自內心取消媽祖遶境活動，對防疫有很大的幫助。

斜槓人生／貨運司機林泰山 也是泡茶養壺高手

貨運司機林泰山天資聰穎、家境關係高中半工半讀幫助家計，畢業放棄升學，退伍後各種工作來者不拒，近年父母健康每況愈下，他同住照顧，父母不喜外食，每天下廚作菜，趕上班前安頓好父母，下班後陪伴照顧。

影／嘉市文化路夜市明起連4天上午消毒 為連假防疫準備

新冠肺炎連續數日零確診，防疫士氣大振，面對51連續假期，嘉義市府昨日開始，針對1968 APP設定熱門景點，加強消毒作業...

新冠肺炎防疫得宜 徐國勇：謝謝朝天宮取消媽祖遶境

內政部長徐國勇今天到雲林北港朝天宮參拜，他提到，這次新冠肺炎防疫控制得宜，其關鍵之一也是各宮廟配合，支持政府政策，取消或...

石斛蘭爆紅 五一連假白河警方將交通管制疏導

五一連假近，台南市白河區汴頭里近日因石斛蘭瀑布綻放爆紅，且鄰近還有不少知名景點，因應可能車流、人潮，白河警分局下午完成交...

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

雙車道內側設左轉道路口 苗栗縣5月15日前全部改善

罷韓看板違規被拆又掛 高市新聞局長：為何一再故意不申請？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。