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漁民納入疫情紓困對象 嘉義區漁會3天逾5千人申請

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
新冠肺炎疫情衝擊勞工，向漁會投保勞保的漁民也納入，周一開始受理申請，漁民申請踴躍，嘉義區漁會短短3天就逾5000人申請。圖／漁會提供
新冠肺炎疫情衝擊勞工，向漁會投保勞保的漁民也納入，周一開始受理申請，漁民申請踴躍，嘉義區漁會短短3天就逾5000人申請。圖／漁會提供

新冠肺炎疫情衝擊勞工，勞動部祭出「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」紓困方案，行政院長蘇貞昌拍板定案，向各地漁會投保勞保的漁民也納入，一次發給3個月3萬元，周一開始受理申請，嘉義區漁會全部共1萬1200人符合資格，申請到5月底，但短短3天就逾5000人申請，漁會增加受理據點，加派人手協助申請收件。

「紓困金如及時雨，用來買民生日用品、繳貸款」，嘉義縣沿海布袋、東石及義竹等3鄉鎮市，漁民有養殖魚蝦、出海捕撈、放養蚵仔等不同作業型態，受疫情衝擊，餐廳、外燴對水產需求量銳減，漁民收益減少，有3萬元紓困，漁民開心。

加入漁會投保的漁民，屬勞保制度，農委會漁業署協調勞動部納入，勞動部一開始不同意比照職業工會紓困，不分藍綠陣營立委爭取納入，包括綠營嘉縣立委蔡易餘、藍營立委翁重鈞，要求納入漁民紓困，最後蘇貞昌裁示將漁民納入紓困對象。

紓困對象：無一定雇主或自營作業在漁會參加勞保的甲類會員，3月31日在漁會參加勞保，投保薪資2萬4000元以下，107年度個人綜合所得總額未達課稅標準40萬8000元，108年至109年3月30日前，實際從事漁業勞動漁民，每人補助3萬元。

嘉義區漁會總幹事張正義說，周一起在本部、分部、直銷中心全面受理申請，派人手協助漁民填寫表格等資料，漁會出具證明文件，加快受理流程，審查通過，核撥補助款到漁民金融帳號。

新冠肺炎疫情衝擊勞工，向漁會投保勞保的漁民也納入，周一開始受理申請，漁民申請踴躍，嘉義區漁會短短3天就逾5000人申請。圖／漁會提供
新冠肺炎疫情衝擊勞工，向漁會投保勞保的漁民也納入，周一開始受理申請，漁民申請踴躍，嘉義區漁會短短3天就逾5000人申請。圖／漁會提供

漁民 勞動部 嘉義

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