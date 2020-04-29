這路口太危險！ 台南五分局長親自站崗宣導

「這個路口轉彎，要注意！」台南市北區海安、臨安、公園南路口為多岔路口，也是當地民眾口中「五岔路口」，因該處路型複雜且行車動線相互交織，已被列入易肇事路口之一，五分局長陳錦文今天下午5時結合民力親自站崗，提醒機慢車需兩段式左轉，另一分局也結合民力於上、下班交通尖峰時段重要路口執行交安及防疫宣導。

據統計，去年該路口計有74件交通事故，造成98傷。自今年2月起，五分局派員加強該處交通疏導與取締機慢車未依規定兩段式左轉，並配合交通局增設的告示牌，今年2月至4月該處車禍事故共發生19件，已較去年同期減少5件。

市警五分局分局長陳錦文下午親率副分局長、振興里守望相助隊及地方民力上街宣導，呼籲行經的機慢車騎士行經該處，除需依規定行駛外，並在該路口轉彎時，需注意兩段式左轉，期能有效降低該處車禍事故發生。

台南市交通警察大隊分析，酒後駕車及無照駕駛肇事是嚴重傷亡交通事故案件的主因。市警一分局統計，所轄今年度1-3月第1季酒後駕車肇事受傷案件計13件、17人，另針對無照駕駛計舉發324件。