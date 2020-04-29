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影／嘉市文化路夜市明起連4天上午消毒 為連假防疫準備
新冠肺炎連續數日零確診，防疫士氣大振，面對51連續假期，嘉義市府昨日開始，針對1968 APP設定熱門景點，加強消毒作業，環保局今天到城隍廟東市場消毒，另彌陀路夜市昨晚已完成首次消毒，5月1日將二次消毒；文化路夜市明天起到5月3日每天上午持續消毒。
環保局表示，人潮聚集處環境消毒非常重要，東市場範圍大，也是市民最愛採購、尋覓美食所在，消毒的範圍包括中正路、忠孝路、光彩街、吳鳳北路公共區域。環保局沿路噴灑稀釋漂白水，行街道、公共區域消毒，提升防疫等級，市場內攤商配合市府建設處安排，定期消毒，讓市民及遊客安心。
為防範新冠肺炎，嘉義市政府防疫消毒大隊3月25日成軍，由環境保護局領軍，負責環境消毒作業，針對人潮眾多的交通轉運站、商圈進行定期消毒，環保局表示，自3月25日至4月28日止，總計出動42車次，158人次，噴灑21噸消毒水。
環保局呼籲，勤洗手、戴口罩、保持社交距離是防疫最重要關鍵，籲請市民一起努力，五一連續假期心情放鬆、防疫不鬆懈。
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