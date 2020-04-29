民營酒廠生產防疫酒精 黃偉哲視察致謝

新冠肺炎疫情使防疫酒精成為搶手物資，台南市長黃偉哲今天前往調整產線投產的民營酒廠視察生產情況，並感謝業者投入。他說，希望疫情早日過去，讓大家恢復正常生活作息。

黃偉哲下午前往位於歸仁區的全久榮企業，在總經理陳博義的引領下進入廠房，了解防疫酒精產線的運作情況，並慰勞員工。

黃偉哲表示，酒精國家隊經過千呼萬喚始出來，中間經過了許多波折。國營事業要投入酒精生產很快，一聲令下只要把設備調整好，原物料進來就可以。但民營酒廠或藥廠要投入酒精的生產卻是一波三折，面臨許多法規上的處理。

他說，如果不是因為防疫的需要、對社會有一份責任感，大概沒有多少業者願意投入防疫酒精生產。原本生產一瓶酒，市價動輒新台幣幾百元、上千元；但做一瓶酒精才幾十元，還要面對這麼多法規上的限制，因此，特別感謝這些被台南市政府找來投入的業者。

黃偉哲表示，在口罩國家隊、酒精國家隊協助努力下，希望新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情早日過去，大家能夠恢復正常的生活作息。

全久榮企業總經理陳博義表示，原本的產線以生產米酒、梅酒、高粱酒等外銷商品為主，在新冠肺炎疫情爆發後，市府經濟發展局就來詢問是否能配合生產防疫酒精。後來申請的過程一波三折，在市府投入時間、人力與中央單位溝通後，上週已順利開始出貨，分為350毫升、4公升兩種包裝。

陳博義表示，現在每天透過各管道的訂單不斷進來，可見市面上的防疫酒精還是短缺；以4公升裝的來說，至今已有300多件來自工廠、公司行號的訂單，且還在陸續增加。後續希望能推廣到超市、便利商店等通路，方便民眾買到平價防疫酒精。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市原有台灣菸酒公司隆田酒廠、天乾製藥2家工廠生產防疫用酒精。後續得到全久榮企業、坤展酒莊兩家廠商同意，調整部分產線配合生產，可使防疫酒精的供應更為充裕。同時呼籲民眾不要囤積，存放不當將容易造成危險。