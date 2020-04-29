快訊

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

民營酒廠生產防疫酒精 黃偉哲視察致謝

中央社 / 台南29日電
新冠肺炎疫情使防疫酒精成為搶手物資，台南市長黃偉哲前往調整產線投產的民營酒廠視察生產情況，並感謝業者投入。聯合報系資料照／記者修瑞瑩攝影
新冠肺炎疫情使防疫酒精成為搶手物資，台南市長黃偉哲前往調整產線投產的民營酒廠視察生產情況，並感謝業者投入。聯合報系資料照／記者修瑞瑩攝影

新冠肺炎疫情使防疫酒精成為搶手物資，台南市長黃偉哲今天前往調整產線投產的民營酒廠視察生產情況，並感謝業者投入。他說，希望疫情早日過去，讓大家恢復正常生活作息。

黃偉哲下午前往位於歸仁區的全久榮企業，在總經理陳博義的引領下進入廠房，了解防疫酒精產線的運作情況，並慰勞員工。

黃偉哲表示，酒精國家隊經過千呼萬喚始出來，中間經過了許多波折。國營事業要投入酒精生產很快，一聲令下只要把設備調整好，原物料進來就可以。但民營酒廠或藥廠要投入酒精的生產卻是一波三折，面臨許多法規上的處理。

他說，如果不是因為防疫的需要、對社會有一份責任感，大概沒有多少業者願意投入防疫酒精生產。原本生產一瓶酒，市價動輒新台幣幾百元、上千元；但做一瓶酒精才幾十元，還要面對這麼多法規上的限制，因此，特別感謝這些被台南市政府找來投入的業者。

黃偉哲表示，在口罩國家隊、酒精國家隊協助努力下，希望新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情早日過去，大家能夠恢復正常的生活作息。

全久榮企業總經理陳博義表示，原本的產線以生產米酒、梅酒、高粱酒等外銷商品為主，在新冠肺炎疫情爆發後，市府經濟發展局就來詢問是否能配合生產防疫酒精。後來申請的過程一波三折，在市府投入時間、人力與中央單位溝通後，上週已順利開始出貨，分為350毫升、4公升兩種包裝。

陳博義表示，現在每天透過各管道的訂單不斷進來，可見市面上的防疫酒精還是短缺；以4公升裝的來說，至今已有300多件來自工廠、公司行號的訂單，且還在陸續增加。後續希望能推廣到超市、便利商店等通路，方便民眾買到平價防疫酒精。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市原有台灣菸酒公司隆田酒廠、天乾製藥2家工廠生產防疫用酒精。後續得到全久榮企業、坤展酒莊兩家廠商同意，調整部分產線配合生產，可使防疫酒精的供應更為充裕。同時呼籲民眾不要囤積，存放不當將容易造成危險。

酒精 疫情 黃偉哲

延伸閱讀

【重磅快評】黃偉哲的酸功 激起林佳龍的「鄉愁」？

質疑1968APP不準 黃偉哲：善意政策討論

出防疫兵推預演 韓國瑜：有跟黃偉哲通過電話

黃偉哲砲轟1968熱點：亂槍打鳥大家剉咧等

相關新聞

石斛蘭爆紅 五一連假白河警方將交通管制疏導

五一連假近，台南市白河區汴頭里近日因石斛蘭瀑布綻放爆紅，且鄰近還有不少知名景點，因應可能車流、人潮，白河警分局下午完成交...

新冠肺炎防疫得宜 徐國勇：謝謝朝天宮取消媽祖遶境

內政部長徐國勇今天到雲林北港朝天宮參拜，他提到，這次新冠肺炎防疫控制得宜，其關鍵之一也是各宮廟配合，支持政府政策，取消或...

疫情阻外銷 黃偉哲行銷母親節送火鶴花 預購只要半價

火鶴花外銷因疫情受阻，台南市府今天在麻豆區農會舉辦母親節火鶴花傳情推廣活動，希望將外銷轉內銷，刺激民眾購買欲望，幫助花農...

環科大時尚系師生巧手撲粉 雲林家扶嬤美美提前過節

為提前過母親節，環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們化妝，再由環科大環球幼兒園獻上手做康乃馨花，並讓阿嬤們...

黃偉哲要送陳時中999朵火鶴花 花語「乎好」

台南市長黃偉哲今天在台南市母親節火鶴花傳情活動中，公開表示要送999支火鶴花給衛福部長陳時中部長及中央疫情指揮中心長官們...

雲林傳統工藝被看見！2020北港燈會獲國際展場設計金獎

雲林傳統工藝被看見！「2020北港燈會」榮獲國際獎項協會的重點設計賽事展場設計獎項（MUSE Design Awards...

1968 App爭議 黃偉哲緩和「中央叫我們高興就高興吧」

交通部在1968 App當中列景點警示，234個景點當中台南市就佔了27個，引發市長黃偉哲的連日炮轟，交通部昨天找業者開...

台南老屋再生 2年31案冠全台

台南市推動老屋保存，2年來爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」已達31案，居全台之冠，補助金額近億元，每件老屋補助比例從30%至50%不等，修復規模最小者約200萬元最高者將近3000萬元；其中，新化老街就爭取兩棟，未來希望打造「老街生活故事館」，把老屋的故事找回來；市府文化局表示，台南這幾年的努力已見成果，「老屋是寶不是負擔！」，老房子也成了台南觀光發展的吸引力。

火鶴外銷受衝擊 南高市府助促銷

受新冠肺炎疫情影響，衝擊火鶴今年外銷，火鶴花產地主要在高雄、台南兩地，高雄市政府農業局表示，啟動火鶴花外銷獎勵計畫，並將火鶴花禮盒上架高雄首選電商平台，透過市長與局長臉書推薦民眾購買內門火鶴花。台南市政府農業局除輔導南市花農向中央提報紓困計畫。

影／台南永康警自購可攜式照明設備 提升路檢執勤安全

防疫期間警方要路檢維護治安又要「保持社交距離」並不容易，台南永康警分局針對酒駕取締常因照明不足，員警與民眾必須靠近，但為...

影／無人夜市卻顯示人潮略多 黃敏惠批「見鬼了？」

交通部1968APP提供警示熱點，顯示熱門景點的人潮狀況，嘉義市彌陀夜市被列入，但昨天根本沒有營業，APP卻顯示晚間9點...

3姊妹觀光服務一條龍 鼓勵小黃駕駛學外語促轉型

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台南市政府觀光旅遊局為促進產業轉型、增進軟實力，舉辦「數位大台南觀光運輸再升級」培訓課程，台南...

熱門新聞

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。