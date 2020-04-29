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新冠肺炎防疫得宜 徐國勇：謝謝朝天宮取消媽祖遶境
內政部長徐國勇今天到雲林北港朝天宮參拜，他提到，這次新冠肺炎防疫控制得宜，其關鍵之一也是各宮廟配合，支持政府政策，取消或延期遶境，減少群聚感染，他對此向朝天宮表示謝意。
徐國勇說，新冠肺炎疫情嚴峻，尤其群聚恐成為防疫破口，因此他今天到北港朝天宮主是要向廟方董事長蔡咏锝、董事表達謝意，大家發自內心取消媽祖遶境活動，對防疫有很大的幫助。
他表示，媽祖遶境是由各廟方決定是否要延期或取消，朝天宮不僅自主取消遶境，還發起百廟眾神護台灣，串連全國百廟進行網路祈福法會，迄今也做好防疫工作，做了很好示範。
徐說，各廟宣布延後媽祖遶境後，他原訂農曆3月23日媽祖生當天到廟致謝，但考量仍會有群聚以及各界忙於防疫工作，因此才會延到昨天到廟裡表示感謝。
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