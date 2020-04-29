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石斛蘭爆紅 五一連假白河警方將交通管制疏導

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區汴頭里近日因石斛蘭瀑布綻放爆紅，五一連假將吸引大批遊客賞花。記者謝進盛／攝影
台南市白河區汴頭里近日因石斛蘭瀑布綻放爆紅，五一連假將吸引大批遊客賞花。記者謝進盛／攝影

五一連假近，台南市白河區汴頭里近日因石斛蘭瀑布綻放爆紅，且鄰近還有不少知名景點，因應可能車流、人潮，白河警分局下午完成交通疏導方案，將進行單向交通管制，籲請用路人遵守，同時落實防疫保持社交距離

警方說，為避免塞車，白河警分局及白河區公所共同勘查後，規劃管制路線及劃設徒步區，採行出入車輛單向管制，提醒前來賞花民眾，將車輛停放於河堤停車場，並配合現場員警的指揮，進入社區將車速降低、不違規停車，避免影響社區民眾的生活作息。

另外，轄內關子嶺風景區為著名戶外觀光景點，假日均會湧入大批遊客及車潮，白河分局出動內勤警力支援外勤，加強山區巡邏及交通疏導。

2020白河蓮花季規劃在5月2日舉辦開幕記者會，今年除傳統蓮區蓮花公園、廣蓮里、詔豐里、大竹里之外，白河蓮因加油站附近也有不少蓮田目前已可看到新蓮盛開，詳細資訊的可上白河區公所官方網站設置的「蓮花季專區」，提供查詢最新花況、活動資訊、交通指引等等。

警方提醒，除提早規劃出遊路線，至戶外場所並請保持1公尺以上安全社交距離，配戴口罩、勤洗手，遵守中央防疫中心的各項防疫措施。

五一連假至，近來石斛蘭爆紅，因可能車流，白河警方交通管制圖出爐，將採單向交管制，籲請遊客配合。圖／警方提供
五一連假至，近來石斛蘭爆紅，因可能車流，白河警方交通管制圖出爐，將採單向交管制，籲請遊客配合。圖／警方提供
白河連田可見花苞，將逐漸綻開。記者謝進盛／攝影
白河連田可見花苞，將逐漸綻開。記者謝進盛／攝影

白河 社交距離 加油站

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