感謝防疫 雲嘉南分署26件花藝作品贈新營醫院

為防疫人員打氣，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今將甫落幕的全國技能競賽南區賽28件花藝作品，贈送衛福部新營醫院，感謝疫情以來醫護人員細心守護鄉親們健康。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次競賽花藝職類首度將防疫感謝入題，選手們親手做出花藝品賞心悅目，溫暖且療癒人心，貼心的卡片「謝謝您們願意站在最前線」、「要好好吃飯」、「照顧好自己的身體」、「花朵團結起來代表台灣人民齊心齊力」等關心、感恩與團結一致力量，令人動容。

新營醫院院長王裕煒說，受贈的花藝，已在入口大廳辦理展覽，此外，疫情期間也陸續接獲捐贈物資，包括金車關係企業、寶康行銷、科達製藥、蝦皮商城、明源橡膠工業、台南市醫師公會、玉山銀行新營分行等，感謝各界在疫情期間對醫護人員支持與肯定。

花藝職類裁判長周英戀說，這次花藝考題有二，一個是以「希望」為題，設計放置醫療場所的桌花。另一個是以「您辛苦了，喝杯水，歇會兒吧！」為題的陶杯禮品花飾。她說，因為之前看到10歲小朋友寫信給陳時中部長相當感動，所以就將防疫感謝入題，感謝醫護人員付出，也讓選手們學習感恩。