因應新冠肺炎防疫 國稅局雲林分局申報改室外式
今年的綜合所得稅將在5月1日開徵，因應新冠肺炎防疫，國稅局雲林分局把申報地點移往分局後方的執行署辦公室，採半室外式，減少民眾群聚。
國稅局雲林分局長沈志光說，今年申報時間從5月1日起至6月30日，為避免群聚無法保持安全社交距離，向執行署雲林行政執行官辦公室商借辦公室，作為申報場地。
他表示，原申報地點在分局的辦公大樓6樓，擔心有群聚感染，才會借用場地，並將申報等待區畫設在戶外，查調所得、申報區則在辦公室內，室內也利用帷幕區隔工作人員和民眾，同時管控進場人數以及規畫單一進、出口。
沈志光說，提醒報稅民眾必須載口罩、體溫超過37.5度不得進入申報，也可利用網路申報減少群聚，利用網路報稅或稅額試算服務線上登錄等方式，還可以參加最高5萬元抽獎活動。
另，今年申報期限延至6月30日，民眾自6月1日前採用網路完成申報（含稅額試自服務線上登錄、電話回復），及在5月11日以人工（含稅額試算紙本）或二維條碼向戶籍所在地稽徵機關申報者，都可以在6月30日前獲得退稅。
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