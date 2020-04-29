疫情阻外銷 黃偉哲行銷母親節送火鶴花 預購只要半價

火鶴花外銷因疫情受阻，台南市府今天在麻豆區農會舉辦母親節火鶴花傳情推廣活動，希望將外銷轉內銷，刺激民眾購買欲望，幫助花農，期望台灣早日脫離疫情，回復正常，農委會目前有補助外銷運費，希望能夠增加補助推廣經費，助花農度過疫情難關。

黃偉哲表示，火鶴花花期長，且顏色多樣，可說是「百搭」的花卉，各種喜慶活動的布置，都相當適合，為了幫助花農找出路，除了舉辦推廣活動外， 5月也將推出校園花卉教育，推動花藝課程，雖然農委會有補助運費，但也希望能補助推廣費用。

農業局表示，母親節火鶴花傳情活動，在5月1日至5月10日採預購方式，民眾只要前往指定花店，就可購買「台南市母親節限定花束」，花束由火鶴花、洋桔梗等台南特色花卉所組成，限量2千束，每把花束價值200元，民眾只需自行負擔100元。指定花市有宏宇農園、安歌蘭花藝設計、香卉鮮花坊。

台南市農業局表示，台南是台灣火鶴花重要產地，生產面積53公頃，全國最大，占全台生產面積23%，以六甲為最大產區，面積約20公頃，主要外銷日本，但受到新冠肺炎疫情影響，日本宣布進入緊急狀態，花卉市場關閉，外銷無門，為了幫花農找出路，市府特別在母親節前夕，於昨天在麻豆區農會舉辦母親節火鶴花傳情活動。

另外5月8日到10日期間，民眾前往麻豆、六甲、善化、新市、鹽水、下營、官田、永康及台南市農會等9間農會超市，消費滿200元農特產品，贈送火鶴花一支；且5月8日晚餐起，到超過50間台南養生安心餐店家用餐，前100名用餐民眾將獲贈火鶴花一支，數量有限，歡迎民眾多加利用。大量訂購可洽六甲區農會花卉產銷第一班0927496598

黃偉哲強調，雖然碰到疫情，讓花卉市場跌到谷底，市府透過母親節送花，5月起到國中小學辦理80場次花卉教學，參與學生2400人，以及推動台南市60間廟宇以鮮花祈福，輔導台南特色花卉品牌，強化品牌行銷，相信疫情過後一定會谷底反彈，只要做好準備，花卉市場會越來越好。