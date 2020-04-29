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環科大時尚系師生巧手撲粉 雲林家扶嬤美美提前過節

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們化妝，要重現阿嬤們年輕時的美貌。記者李京昇／攝影
環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們化妝，要重現阿嬤們年輕時的美貌。記者李京昇／攝影

為提前過母親節，環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們化妝，再由環科大環球幼兒園獻上手做康乃馨花，並讓阿嬤們穿上水噹噹的旗袍、腳着繡花鞋華麗走秀，找回年輕時的自信。

74歲阿嬤廖瓜枳開心的說，她上次穿上旗袍已經是50多年前，如今再穿上旗袍走紅毯，讓她感覺很特別、內心也非常激動，學生們還幫她做頭髮、撲粉，讓她猶如出嫁一般的心情。

環球科大董事長許淑敏、校長沈建華、環球幼兒園執行長韋明淑與雲林家扶主委陳燦勳，領著穿旗袍的雲林家扶阿嬤們重溫懷舊紅毯走秀，讓她們綻開燦爛笑容，活動結束後每個人也獲贈塔吉特秋香千層蛋糕和康乃馨。

許淑敏說，家扶的母親辛苦一輩子，早已忘了新嫁娘時刻，因此選在母親節前夕，鼓勵全校師生從身教做起，藉由活動結合時尚系專業，把愛傳送給弱勢家庭，讓他們也能感受到社會的關懷。

縣府社會處長林文志等人到場共襄盛舉，他表示：在全民抗疫的情況下，環球科技大學及雲林家扶在完整疫情防護下，仍巧思舉辦這場有意義的活動，給予弱勢家庭的照顧者長輩阿嬤們一個難忘的祝福。

環球科技大學時尚造型系師生用心地幫阿嬤們打扮。記者李京昇／攝影
環球科技大學時尚造型系師生用心地幫阿嬤們打扮。記者李京昇／攝影
74歲阿嬤廖瓜枳（左）相隔50年再穿上旗袍，難掩開心的心情；環球科大董事長許淑敏，到場獻上滿滿祝福。記者李京昇／攝影
74歲阿嬤廖瓜枳（左）相隔50年再穿上旗袍，難掩開心的心情；環球科大董事長許淑敏，到場獻上滿滿祝福。記者李京昇／攝影
環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們提前過母親節。記者李京昇／攝影
環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們提前過母親節。記者李京昇／攝影

旗袍 幼兒園

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