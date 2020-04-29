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環科大時尚系師生巧手撲粉 雲林家扶嬤美美提前過節
為提前過母親節，環球科技大學時尚造型系師生今天幫雲林家扶中心阿嬤們化妝，再由環科大環球幼兒園獻上手做康乃馨花，並讓阿嬤們穿上水噹噹的旗袍、腳着繡花鞋華麗走秀，找回年輕時的自信。
74歲阿嬤廖瓜枳開心的說，她上次穿上旗袍已經是50多年前，如今再穿上旗袍走紅毯，讓她感覺很特別、內心也非常激動，學生們還幫她做頭髮、撲粉，讓她猶如出嫁一般的心情。
環球科大董事長許淑敏、校長沈建華、環球幼兒園執行長韋明淑與雲林家扶主委陳燦勳，領著穿旗袍的雲林家扶阿嬤們重溫懷舊紅毯走秀，讓她們綻開燦爛笑容，活動結束後每個人也獲贈塔吉特秋香千層蛋糕和康乃馨。
許淑敏說，家扶的母親辛苦一輩子，早已忘了新嫁娘時刻，因此選在母親節前夕，鼓勵全校師生從身教做起，藉由活動結合時尚系專業，把愛傳送給弱勢家庭，讓他們也能感受到社會的關懷。
縣府社會處長林文志等人到場共襄盛舉，他表示：在全民抗疫的情況下，環球科技大學及雲林家扶在完整疫情防護下，仍巧思舉辦這場有意義的活動，給予弱勢家庭的照顧者長輩阿嬤們一個難忘的祝福。
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