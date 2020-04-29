徐國勇參拜新港奉天宮媽祖 嘗鴨肉羹憶童年
內政部長徐國勇今天上午前往嘉義縣新港奉天宮參拜，感謝媽祖庇祐此次台灣面對新冠肺炎疫情控制得宜，奉天宮現場準備新港知名小吃鴨肉羹，讓徐國勇也回想起童年到新港品嘗新港飴的甜蜜滋味。
徐國勇、奉天宮董事長何達煌、國策顧問黃銘得、嘉義縣副縣長吳容輝、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、新港鄉長林茂盛、新港農會總幹事林雅欣、新港文教基金會董事長陳政鴻等人今天上午皆到奉天宮參拜。
徐國勇原預計農曆3月23日媽祖生要到奉天宮祭拜，後因疫情關係延至今日，徐國勇表示，因為從小到大的媽祖信仰，只要有時間，就一定會到奉天宮向媽祖請安，今天要感謝媽祖保佑台灣風調雨順、四時無災、瘟疫遠離。
媒體提問徐國勇於參拜、受訪時皆沒戴口罩，徐國勇回應，參拜時是在空曠的場合，且有保持一定安全距離，而受訪時大家都有戴口罩，是因要吃東西才拿下來，所以非常安全。
徐國勇表示，台灣這次防疫成果獲得全球讚賞，最主要是靠人民的團結、支持政府政策，以及民眾對疫情指揮中心的指引都有照做等等。
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