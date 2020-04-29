更安全的路 台南新營交流道新闢機車道最快6月打通

歷經5年爭取，台南新營交流道新闢機車道將打通，台南市議員蔡育輝今天與市府工務局、都發局再度前往會勘，表示最快可望今年6月通車。

蔡育輝說，他承諾過要給鄉親一條省時、安全回家的路，經過5年多努力爭取，上周內政部發布公告通過水溝用地變更為道路用地，市府即將闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」。

今天上午蔡育輝、市府工務局、都發局與工程規劃公司前往現勘，地主考量用地徵收時程極長，同意先讓市府規劃施工再補徵收流程，蔡育輝要求工務局加快腳步，早日解決長期以來新營長榮路與復興路十字路口汽、機車爭道造成意外頻傳的問題。

蔡育輝說，目前行駛於長榮路往鹽水，機車需到交流道下十字路口右轉復興路再進入涵洞，危險又耗時，未來道路打通後，可提早於長榮路、隋唐路口右轉直接駛入涵洞，無須進入車流量大的長榮路與復興路口，道路打通後，可以減少右轉與直行汽機車爭道、亦能減少大車右轉死角等問題，節省機車等候紅燈時間，提升機車族的路權及行駛安全。