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台灣之光 2020北港燈會獲國際展場設計金獎

中央社 / 雲林縣29日電

雲林縣「2020北港燈會」獲得隸屬於國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事展場設計獎項金獎，縣長張麗善表示，藉國際大獎頒發，使世界看見真正屬於台灣傳統工藝文化之美。

雲林縣文化觀光處長陳璧君今天表示，重點設計賽事（MUSE Design Awards）集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮；「2020北港燈會」展場設計與全世界40幾個國家、超過600件作品共同角逐，最後拿下金獎肯定，相當難得。

張麗善指出，2020北港燈會主展場「水道頭文化園區」，以「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸的現代裝置藝術設計作品，如水源凝集，遊子歸鄉團圓，以光的溫暖，帶來新春祈福的新願景。

陳璧君處長指出，經歷2019北港燈會後，便期許要勇於創新與挑戰，更抱著「絕不為辦一個自己都不看好的活動而浪費公帑」的決心，辦好2020北港燈會，但籌辦期間，因做法難度高而流標，所幸最後由國內知名燈光造形藝術大師彭力真率領團隊完成任務。

策展人彭力真表示，「2020北港燈會」獲獎，感謝雲林縣政府給予執行團隊最大協助，更要感謝在燈會展出期間，團隊成員在當地所感受到的每一份熱情，期待雲林北港，更期待台灣，可以用設計，站上世界的鋒芒。

燈會 北港

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