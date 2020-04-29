疫情紓困一站式服務 南市府啟用諮詢櫃檯

台南市新冠肺炎紓困振興聯合服務中心今天啟用，市長黃偉哲表示，聯合服務中心整合市府6個局處，這種一站式紓困諮詢櫃檯，讓民眾資訊無落差，來電不用一轉再轉。

台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）紓困振興聯合服務中心設於永華市政中心1樓，整合勞工局、社會局、經濟發展局、觀光旅遊局、民政局及消保官等6個業務相關局處，以一站式紓困諮詢櫃檯，提供完整資訊。

黃偉哲指出，一站式服務的特點，就是避免電話一轉再轉，尋求紓困民眾不會被弄得筋疲力竭，市民可直接臨櫃辦理，也可電話諮詢，若面對中央計畫改變，還能在第一時間知道，再馬上更改計畫內容。

黃偉哲表示，不論是勞工貸款或紓困金，市府盡可能在最快時間內達到最大效果，減少民眾的不便感，一解燃眉之急；以企業紓困貸款為例，市府已協助12家企業取得新台幣5000多萬元的貸款。