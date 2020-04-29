台南推動「越視界」平台 讓民眾視訊諮詢地政事務

台南市政府地政局與民政局跨局處、跨空間合作，由11處地政事務所與37個區公所推出「越視界」視訊諮詢服務平台，民眾可以到各區公所透過視訊連線到各地政事務所，詢問地政相關事宜，對偏遠民眾來說可免除舟車勞頓，相當便利。

「越遠越便利！」台南市長黃偉哲表示，市民到區公所洽公，若碰到地政問題即可利用skype視訊連線獲得協助，不必再多跑一趟到地政事務所，朝跨域一站式服務邁進，未來除了地政有線上服務之外，將陸續推展到其他單位，越遠的地區越便民。

去年4月地政局在各區公所增設32處「小而能」地政工作站，核發地政相關的謄本作業，今年加碼設置「越視界」視訊諮詢平台，民眾還掃描11處地政事務所的QRcode進行視訊連線。

民政局長顏振標表示，今年服務再升級，配合「越視界」運用視訊連線，民眾可到各區公所服務台視訊連線各地政事務所詢問疑義，雙向聯繫公所相關課室業務，感受市府提升便利優質的貼心服務。

地政局長陳淑美說，「越視界」運用網際網路科技，跨越空間距離及城鄉差距，民眾到各區公所洽辦地政業務可以直接「面對面」諮詢，防疫免奔波。