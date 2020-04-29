崑山科大強勢入圍新一代設計展 稱霸各科大

新一代設計展決選名單出爐，台南市崑山科技大學空間設計系共入圍23組作品，校方表示，該系自2015年至今，連續5年以超過3成入圍率稱霸各大專院校，已累積15項獎座，成績傲視全國。

今年新一代設計展競賽，共入圍72組作品，崑山科技大學空間設計系囊括23組，角逐獎項包括「金點新秀設計獎」，以及新設的「金點新秀循環設計特別獎」、「金點新秀贊助特別獎」。

此次入圍23組作品中，學生鍾鎧澤的「凝縮因子－都市滲透共學場域」，透過對都市的觀察及探訪，擷取在地構成元素轉化為設計語言及手法，將城市感受融入設計之中，體會都市正在面臨的問題。

張怡馨的「再造蚵島－罔寮意象與產業活化」，則利用竹子木頭、PVC作為主要材料，達到材料永續、呈現牡蠣產業特色，希望透過竹材利用的方式，達到蚵島演化，也方便蚵農自行組裝，一方面解決產業問題，也期許生態上優化。