崑山科大強勢入圍新一代設計展 稱霸各科大
新一代設計展決選名單出爐，台南市崑山科技大學空間設計系共入圍23組作品，校方表示，該系自2015年至今，連續5年以超過3成入圍率稱霸各大專院校，已累積15項獎座，成績傲視全國。
今年新一代設計展競賽，共入圍72組作品，崑山科技大學空間設計系囊括23組，角逐獎項包括「金點新秀設計獎」，以及新設的「金點新秀循環設計特別獎」、「金點新秀贊助特別獎」。
此次入圍23組作品中，學生鍾鎧澤的「凝縮因子－都市滲透共學場域」，透過對都市的觀察及探訪，擷取在地構成元素轉化為設計語言及手法，將城市感受融入設計之中，體會都市正在面臨的問題。
張怡馨的「再造蚵島－罔寮意象與產業活化」，則利用竹子木頭、PVC作為主要材料，達到材料永續、呈現牡蠣產業特色，希望透過竹材利用的方式，達到蚵島演化，也方便蚵農自行組裝，一方面解決產業問題，也期許生態上優化。
系主任張郁靂表示，第19屆學生的設計畢業展主題「行維間」，是象徵學生們對於空間再思考，面對疫情來襲，學生們依然努力在空間議題上不斷地自我探討，並提出創新設計思維來嘗試突破既有框架。
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