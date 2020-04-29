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控管遊客數量 台南虎頭埤增智慧偵測系統

中央社 / 台南29日電

在清明節連假時被列入國家級警報的台南市虎頭埤風景區，在勞動節連假將增採智慧偵測系統，控管入園車輛，提供遊客適當的休閒健行去處，兼顧調配人流及警示的防疫目的。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田今天告訴中央社記者，在清明節連假的國家級警示細胞簡訊發布後，每日購票入園遊客人數一度跌到100人以下。但虎頭埤風景區是一處空曠的戶外景點，這幾週來遊客有漸漸回流的趨勢。

陳宏田說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，虎頭埤風景區除落實入園實名制作業（填寫姓名、連絡電話），並採單一出入口總量管制，統一由前門進出，並將在勞動節連假增採智慧偵測系統，配合攝影機及電腦進行控管。

他說，目前園區停車位總數大約有800個，配合中央流行疫情指揮中心的50%總量管制，將控管為400部車輛。若超過總量管制時，將採一出一進方式執行入園，或請遊客轉往其他景點。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區面積超過100公頃，園區內不僅有全長4.5公里的環湖步道，還有1.5公里的芬多精步道，長久以來被許多民眾視為台南市區的後花園，是休閒健行好去處。

郭貞慧表示，國家級警報用意為善意提醒民眾，在連假期間避開人多的風景區，希望民眾共同配合防疫。台南市在勞動節連假時以虎頭埤風景區為示範點，採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，盼達到調配遊客人流及警示的防疫目的，也讓入園的民眾安心。

虎頭埤 連假 勞動節

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