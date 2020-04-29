1968APP人潮示警失真 黃偉哲：應避免錯殺

交通部1968APP人潮示警功能議題持續延燒，台南市長黃偉哲接連2天批評後，今天接受媒體聯訪時又說，1968應更精進，避免錯殺，他最擔心台南景點沒人潮、養蚊子。

黃偉哲今天參加延平郡王祠鄭成功中樞祭典、接受媒體聯訪時指出，1968設計有些瑕疵，中央技術人員和工程師這幾天會修正，他樂觀其成。

黃偉哲表示，1968就像快篩試劑，若是不準，就會出現偽陽性和偽陰性，對疫情是沒有幫助的；1968失準，對很多景點人潮無法掌握，將會害了商家，也會讓民眾不能得知哪邊人多人少，這都不好。

他說，台南市有27個景點被納入監測範圍，他不知道該哭還是該笑，「中央長官叫我們高興一下，我們就高興一下好了，清明假期以來，我們已經高興蠻久的」；但不管如何，台南市會全力配合中央做好防疫，五一連假也會加派人手到各大景點疏導人潮及交通。

黃偉哲直言，最怕受到1968風波的影響，台南各大景點都沒人潮，「我們挫著等」（台語），他最擔心景點養蚊子，1968的設計是為防疫多盡一份心力，出發點是正面的，但正確的出發點要用正確的工具，他期待1968更精進，避免錯殺，否則對地方是有殺傷力的。