新冠肺炎肆虐 台南鄭成功中樞祭典冷清

新冠肺炎肆虐，今年台南市中西區延平郡王祠鄭成功開台359週年中樞祭典在人流控管下顯得特別冷清，日本、中國及馬來西亞等代表都未來台，與祭人數只有39人，僅及往年的1/10。

延平郡王祠鄭成功開台中樞祭典是國家祭典，今年由內政部長徐國勇主祭，但在新冠肺炎的陰影下，往年會場擠爆的盛況不再，祭祀現場採實名制登記入場，與祭人數只有39人，其中7人在廟內，其他人在廟埕。

今年鄭成功中樞祭典，日本、中國及馬來西亞等海外代表全數缺席，僅台南市長黃偉哲、金門縣副縣長黃怡凱、鄭成功祖廟及鄭氏宗親會代表等人陪祭；台南市政府文化局長葉澤山告訴中央社記者，事前已和鄭氏宗親會溝通，採人流管制，與祭人數僅約往年的1/10。

徐國勇祭祀後也主動說明當前的防疫狀況，黃偉哲則忍不住提問未來疫情的展望；徐國勇說，審慎以對，一定能度過這個難關，人民活動會有點不方便，但一點不方便，能為台灣帶來整體防疫的成功，他感謝全民的合作。

徐國勇同時稱許黃偉哲是美國哈佛大學及耶魯大學的碩士，是公共衛生的專家，在防疫上，台南市是直轄市中做得最好、最到位的，確診人數是最少的。

徐國勇表示，他代表總統蔡英文參加祭典，鄭成功開台時有瘟疫，在防治上也是非常成功的，他祈求鄭成功保佑新冠肺炎遠離台灣及全世界。