響應飢餓30人道救援兒童 敏惠醫專15年不中輟
台南柳營敏惠護專響應台灣世界展望會推動飢餓30人道救援行動，號召校內師生進行自主飢餓體驗並將省下餐費捐助，15年來不中斷，今年新冠疫情威脅，難民兒童處境更凶險，籲請各界一起來響應。
台灣世界展望會台南辦公室組長黃美珍說，根據世界展望會最新報告指出，疫情衝擊下，全球恐將有3000萬名脆弱兒童，因生活在水資源暨衛生環境不良、醫療條件欠佳，甚至是戰亂衝突的環境當中，面臨防疫破口生存危機。
敏惠醫專連續15年響應台灣世界展望會飢餓30，於校內舉辦飢餓體驗DIY活動，今年以「Taiwan Can Help 敏惠 Rescue NOW！」為主題，期盼透過學子們登高一呼，讓更多人關懷身處戰火與貧困中的脆弱家庭與孩童其迫切的防疫需求，在一切還來得及之前，給予台灣世界展望會更多支持。
敏惠醫專校長葉至誠表示，透過台灣世界展望會分享，敏惠醫專師生看見了世界脆弱角落，難民兒童無聲卻迫切的防疫需求，期待可以藉由敏惠師生小小行動，讓更多有能力的人一起挺身而出，攜手向脆弱地區孩童傳遞台灣人的愛。
活動總召敏惠醫專學輔中心志工團團長蕭于珊說，響應飢餓30人道救援行動，透過每個人參與飢餓DIY體驗所付出的一點愛心，點滴累積下來會成為一股溫暖力量，每人各捐100塊，讓愛心傳遞世界。
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