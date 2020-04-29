被列五一連假警示點 虎頭埤風景區增智慧偵測監控人流

虎頭埤風景區因清明連假國家級警報影響，遊客數驟降不少，發布後購票入園人數曾一度跌破百人，數周來遊客也都深知虎頭埤風景區是一處空曠、避開市區塵囂養生休閒旅遊的好地方，遊客應也會有漸漸回流的趨勢，面對五一連假，觀旅局長郭貞慧表示，國家級警報用意是善意提醒大家連假期間避開進出人多的風景區，配合五一連假，以虎頭埤風景區為示範點，將會採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

虎頭埤風景區為讓來園遊客安心遊園，目前配合各項防疫措施，如入園時請遊客戴上口罩、噴灑酒精並進行量測額溫、落實實名制作業（填寫姓名、連絡電話） ，也加強宣導與落實安全社交距離，進行單一出入口總量管制，暫不開放後門，統一由前門進出，目前園區停車位總數大約有800部（含前門及北側約250部），配合中央疫情指揮中心50%總量管制為400部，進入園區內管制車輛為150部，若超過總量管制車輛，將採一出一進方式執行入園或請遊客轉往其他景點方式進行管控。

台南市長黃偉哲認為虎頭埤需收門票入場，遊客是分不同時間進去，上百公頃的園區對遊客來說並不覺擁擠，景區空曠開放卻被列入警示景點，頗不合理，不過仍會秉持防疫優先，積極推動相關的防疫措施，戴口罩、勤洗手、量額溫、配合實名制作業、保持社交距離等，相關措施會一一落實。

觀旅局長郭貞慧也說，國家級警報原來用意在善意提醒大家連假期間避開進出人多的風景區，希望民眾共同配合防疫，目前配合五一連假，以虎頭埤風景區為示範點，也將會採智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

虎頭埤風景區有如台南市區的後花園，是許多台南人休閒健行的口袋名單之一，園區一直以來開放65歲以上台南市民免費入園，據統計每年免費入園遊客即有10餘萬人，這樣的公益政策即是提供民眾健康生活的休閒場所。