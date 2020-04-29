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雲林傳統工藝被看見！2020北港燈會獲國際展場設計金獎
雲林傳統工藝被看見！「2020北港燈會」榮獲國際獎項協會的重點設計賽事展場設計獎項（MUSE Design Awards），在體驗式和沈浸式項目中奪下金獎。
雲林縣長張麗善表示，重點設計賽事MUSE Design Awards類別多元，集結全球跨領域設計思維，雲林是全台唯一拿下金獎的縣市，從全世界40幾個國家、超過600多件作品中脫穎而出，盼藉國際大獎的頒發，讓世界看見台灣傳統工藝文化之美。
她說，今年北港燈會主展場「水道頭文化園區」，以「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸，象徵每一個北港遊子與參訪民眾在新春時節，營造出遊子歸鄉團圓，以光的溫暖，帶來新春祈福的新願景，感謝策展團隊付出，讓雲林被世界看見。
國內知名燈光造形藝術大師彭力真與縣府文化觀光處，負責此次策展。彭力真表示，感謝雲林縣政府給予執行團隊最大協助，團隊成員們也在當地感受到雲林的熱情，也期待未來用設計，讓台灣、讓雲林站上世界的鋒芒。
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