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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

疫情影響外銷 台南六甲送火鶴花為防疫尖兵打氣助花農

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供

台南市長黃偉哲近來大力行銷推廣「用火鶴花作為感謝的禮物」，六甲區長陳啓榮特別在母親節前夕，用火鶴花送給辛苦為地方耕耘的里長、媽媽長、區公所同仁，以及最近在第一線忙於防疫的衛生所醫護人員，同時可協助小農推廣在地花卉，減緩疫情所造成之外銷量急凍，讓小農能安然度過這波衝擊。

六甲區長陳啓榮表示，今年母親節，鼓勵大家用火鶴花作為感恩的心意，也向六甲區衛生所醫護人員、里長、媽媽長及所內同仁，說出感謝。

六甲區火鶴花的產量面積，是台南最大產區（約20公頃），看似火焰般的花朵表面有蠟質光質，花朵中心的花序呈現圓柱形，觸感平滑，葉柄堅硬細長，而花語有熱情、關懷、祝褔意思，若將火鶴花盆栽，置於室內光窗戶旁且光線明亮處，可持續開花長達7至8周，適逢疫情嚴峻的母親節期間，用來說出感謝是最好不過的。

希望還在考慮母親節禮物的人，多多利用在地小農的火鶴花來表達心意，並可向六甲區農會推廣組電洽採購06-6983632

區公所也提醒，配合中央政策，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，民眾拱手不握手，不揉眼鼻口，若有發生發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時，應務必配戴口罩、立即就醫並告知活動史，以利早期診斷及治療，避免疫情擴散蔓延。

台南六甲區長陳啟榮（左二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（左二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供
台南六甲區長陳啟榮（右二）贈送火鶴花給基層里長、媽媽長及護理人員等防疫尖兵。圖／六甲區公所提供

火鶴花 疫情 母親節

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