五一勞動節前 台中商場、樂園推出振興券、醫護優惠

五一勞動節前，台中市日曜天地OUTLET、大買家量販店都推出振興優惠券，以更多的優惠嘉惠消費者，並希望帶動買氣。而台中軟體園區DaliArt藝術廣場內的「異想新樂園」即日起至5月10日，也免費招待醫護人員入場，醫護家屬購票也可享有全面5折優惠，希望為防疫英雄們創造溫馨家人時光。

日曜天地OUTLET明日起至5月25日結合30大進口品牌舉辦「上班族振興會」，除了購物有超殺優惠，也針對疫情衝擊最大的8大產業，明日起連續4天每人送出1300元振興券，期望帶起勞動節的購物熱潮。

日曜天地指出，消費者只要屬於8大產業，到商場二樓服務台出示名片或識別證即可領取；振興券張張皆有不同優惠，且均以OUTLET價再現折。

這8個行業是住宿業、旅行觀光業、交通運輸業、餐飲業、藝術產業、婚宴產業、公關活動業者、娛樂及休閒服務業。

大買家量販店自4月中開始推出「大買家LINE好友振興優惠券」明天起再加碼祭出第二波。民眾只要加入大買家LINE好友，即可領取各項振興優惠券，結帳時出示手機即可享有各類商品滿額折扣。

振興優惠券包含牛奶等眾多民生用品，洗衣精消費滿1000元憑券現折200元、冰品消費滿500元憑券現折100元等。

另外，位於台中軟體園區的DaliArt藝術廣場為了感謝堅守崗位的醫療人員及相關防疫工作人員，廣場內的「異想新樂園」，即日起至5月10日，免費招待醫護人員入場，醫護家屬購票也可享有全面5折優惠，希望為防疫英雄們創造溫馨家人時光。

異想新樂園佔地3000坪，是台灣最大室內親子樂園「異想新樂園」不但有超大的空間、完整的親子樂園規劃和全景式童話小鎮造景，也為父母提供舒適寬敞的陪伴空間。

樂園內還設有新媒體藝術體驗館「宙影幻鏡—傳奇」，夢幻的沉浸式場景成為了時尚族群IG上拍照打卡的網紅景點，為家庭客提供不一樣的樂園體驗。