快訊

抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

日本「染疫警察」事件簿：從教場到警視廳的治安病倒

1968 App爭議 黃偉哲緩和「中央叫我們高興就高興吧」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

交通部在1968 App當中列景點警示，234個景點當中台南市就佔了27個，引發市長黃偉哲的連日炮轟，交通部昨天找業者開會、承諾將修改瑕疵，黃偉哲今天口氣已經緩和許多，表示中央與地方在防疫上本來就是一條心，能夠體會中央設立1968的用心，但是如果能夠更精準一些，才不會對地方造成傷害。

由於警示景點當中，台南市的數量居各縣市之冠，加上連許多地方小夜市的都列入警示，黃偉哲前天炮轟中央「是跟台南有仇嗎？」昨天再拿出資料，App在很多景點半夜凌晨零時的顯示是「人潮略多」，酸「難道是阿飄嗎」，認為App的設計有很大的問題。

交通部昨天邀集相關業者討論，表示在五一連假之前，會把瑕疵修正，精準顯示景點的人潮，黃偉哲今天表示樂觀其成。

他表示，App就像是快篩試劑一樣，如果不準確就會跑出很多偽陽性、偽陰性，不但不能夠發揮防疫的效果，還會對地方的觀光造成傷害，不過能夠體會中央的用心。

而針對內政部次長陳宗彥表示，市長對App應該換個角度思考，台南市的警示景點多，代表中央預估很多遊客會到台南來玩，市長應該要高興；黃偉哲今天則表示「中央叫我們高興一下、我們就高興吧」不過他還是表示，中央在清明連假提出11個警示景點台南市就有4個，「台南市從清明以來已經高興很久了」

黃偉哲表示，台南市在防疫的工作上，對中央的指示絕對是1000%的配合，五一連假會加派人手疏導名景點的人潮，就怕沒有人來、沒得疏導，台南市對於即將到來的五一是「剉咧等」，既期待又怕受傷害，期待有很多人來、又怕各個景點養蚊子。

黃偉哲 連假 1968

延伸閱讀

黃偉哲等人連日砲「1968」精準度差 林佳龍回應了

轟1968APP失真 黃偉哲：動物園半夜人多 是阿飄？

人潮示警熱點有確診案例出沒？ 黃偉哲駁柯文哲：沒根據

成大打造QurE原型 黃偉哲：防疫世界之光

相關新聞

1968 App爭議 黃偉哲緩和「中央叫我們高興就高興吧」

交通部在1968 App當中列景點警示，234個景點當中台南市就佔了27個，引發市長黃偉哲的連日炮轟，交通部昨天找業者開...

台南老屋再生 2年31案冠全台

台南市推動老屋保存，2年來爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」已達31案，居全台之冠，補助金額近億元，每件老屋補助比例從30%至50%不等，修復規模最小者約200萬元最高者將近3000萬元；其中，新化老街就爭取兩棟，未來希望打造「老街生活故事館」，把老屋的故事找回來；市府文化局表示，台南這幾年的努力已見成果，「老屋是寶不是負擔！」，老房子也成了台南觀光發展的吸引力。

火鶴外銷受衝擊 南高市府助促銷

受新冠肺炎疫情影響，衝擊火鶴今年外銷，火鶴花產地主要在高雄、台南兩地，高雄市政府農業局表示，啟動火鶴花外銷獎勵計畫，並將火鶴花禮盒上架高雄首選電商平台，透過市長與局長臉書推薦民眾購買內門火鶴花。台南市政府農業局除輔導南市花農向中央提報紓困計畫。

影／台南永康警自購可攜式照明設備 提升路檢執勤安全

防疫期間警方要路檢維護治安又要「保持社交距離」並不容易，台南永康警分局針對酒駕取締常因照明不足，員警與民眾必須靠近，但為...

影／無人夜市卻顯示人潮略多 黃敏惠批「見鬼了？」

交通部1968APP提供警示熱點，顯示熱門景點的人潮狀況，嘉義市彌陀夜市被列入，但昨天根本沒有營業，APP卻顯示晚間9點...

3姊妹觀光服務一條龍 鼓勵小黃駕駛學外語促轉型

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台南市政府觀光旅遊局為促進產業轉型、增進軟實力，舉辦「數位大台南觀光運輸再升級」培訓課程，台南...

影／疫情新商機 網購業者推外送到府服務

新冠疫情嚴峻，嘉義縣民雄網購平台業者張文榮推出免費送貨到府服務，消費者只要在網路上私訊告知訂購數量，張文榮就可協助送到家...

感念10多年前消防隊相助 雲林婦人蔡玉英贈救護車回報

雲林縣婦女蔡玉英感念10多年前曾一次昏倒，消防隊協助下就醫獲得治療，今天他一圓夢捐助一部救護車給雲林縣政府，幫助救難資源...

疫情衝擊 旅行社老闆被迫轉行當民代秘書

新冠肺炎疫情衝擊，在台南新營經營旅行社的沈鴻毅，本月起被迫將旅行社被迫歇業，目前在台南市議員蔡育輝服務處當秘書，過去累積...

西螺太平媽點燈做公益 超大的平安符為考生祈福

做好事也要搶頭香！只要響應創世基金會斗六院「文昌亮起light」，西螺福興宮就為民眾點燈，限量200盞，手腳快的前100...

交通部APP雲林10個地方入列 縣長張麗善這樣說

交通部1968APP將全台234處景點納入，雲林縣有10個點被列入，包括西螺東南夜市、莿桐夜市、古坑綠色隧道、劍湖山世界...

感謝防疫第一線醫護人員 嘉義縣延長公車免費優惠

嘉義縣政府自3月25日至4月30日提供醫護人員持證免費搭乘嘉義縣公車全部線班次服務，日前公告為感謝第一線醫護人員辛勞，將...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

獨／懸缺超過1年 金酒總座確定將由退輔會主秘接任

北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

台東最無違和感的裝置藝術 民眾驚呼：絕配！

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

彰化好消息！王惠美：新冠肺炎確診個案全出院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。