1968 App爭議 黃偉哲緩和「中央叫我們高興就高興吧」

交通部在1968 App當中列景點警示，234個景點當中台南市就佔了27個，引發市長黃偉哲的連日炮轟，交通部昨天找業者開會、承諾將修改瑕疵，黃偉哲今天口氣已經緩和許多，表示中央與地方在防疫上本來就是一條心，能夠體會中央設立1968的用心，但是如果能夠更精準一些，才不會對地方造成傷害。

由於警示景點當中，台南市的數量居各縣市之冠，加上連許多地方小夜市的都列入警示，黃偉哲前天炮轟中央「是跟台南有仇嗎？」昨天再拿出資料，App在很多景點半夜凌晨零時的顯示是「人潮略多」，酸「難道是阿飄嗎」，認為App的設計有很大的問題。

交通部昨天邀集相關業者討論，表示在五一連假之前，會把瑕疵修正，精準顯示景點的人潮，黃偉哲今天表示樂觀其成。

他表示，App就像是快篩試劑一樣，如果不準確就會跑出很多偽陽性、偽陰性，不但不能夠發揮防疫的效果，還會對地方的觀光造成傷害，不過能夠體會中央的用心。

而針對內政部次長陳宗彥表示，市長對App應該換個角度思考，台南市的警示景點多，代表中央預估很多遊客會到台南來玩，市長應該要高興；黃偉哲今天則表示「中央叫我們高興一下、我們就高興吧」不過他還是表示，中央在清明連假提出11個警示景點台南市就有4個，「台南市從清明以來已經高興很久了」

黃偉哲表示，台南市在防疫的工作上，對中央的指示絕對是1000%的配合，五一連假會加派人手疏導名景點的人潮，就怕沒有人來、沒得疏導，台南市對於即將到來的五一是「剉咧等」，既期待又怕受傷害，期待有很多人來、又怕各個景點養蚊子。