南市辦環境教育露天影展 因應疫情每場400名

台南市環保局推動環境教育，訂於5月2日在市政府永華市政中心西側廣場，5月16日在善化體育公園辦理環境教育露天影展，影片有《海洋塑膠垃圾與生態危機》、《E化生活與電子廢棄物》，每場400名，免費欣賞。

市長黃偉哲說，這兩部紀錄片都是當前重要的環境議題，《海洋塑膠垃圾與生態危機》是提醒人類在日常生活中享受塑膠為我們帶來了的便利和快速，但隨意丟棄塑膠製品的代價及塑膠微粒流入海洋對環境生態的影響，卻是相當沉重，喚起民眾正視塑膠汙染所帶來危害。《E化生活與電子廢棄物》則是探討現代生活中大量出現電腦、智慧型手機、平板電腦等3C產品廢棄時的流向，揭露電子廢棄物對於人體健康、環境以及經濟所造成的可怕危害，藉以引發民眾對廢棄物減量的行動。

環保局長謝世傑表示，透過影片欣賞來進行環境教育學習，是最直接有效的方式，這次活動配合防疫需求，以露天影展的形式辦理，觀影座位規畫也依衛福部建議適當防疫距離間隔1公尺，報到需先量額溫，並以酒精消毒雙手，做好萬全防疫措施，請大家放心觀賞電影。

有興趣民眾可至環保局環境教育資訊網首頁-環境教育活動(https://epb2.tnepb.gov.tw/tnepb_edu/)報名，或撥打專線

(06)2686751轉328洽黃先生，名額有限，額滿為止。