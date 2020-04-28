影／台南永康警自購可攜式照明設備 提升路檢執勤安全
防疫期間警方要路檢維護治安又要「保持社交距離」並不容易，台南永康警分局針對酒駕取締常因照明不足，員警與民眾必須靠近，但為提升執勤安全，增購可攜式LED照明設備，提升夜間辨識度，昨晚實地使用「員警及民眾共同肯定」。
永康分局得知轄區有廠商產製高功率可攜照明燈，採購8套供7個派出所與交通分隊使用，經教官指導員警操作，員警反映路檢以照明設備取代手電筒後，增加照射範圍亮度減少警方盤查時視線死角，讓現場執勤員警可快速觀察受檢車輛，掌握車內人數、動態、特徵，降低暗夜執勤風險。
永康分局表示，新設備充電3到4小時，依不同亮度一次可用約4到10小時，以每次路檢勤務時間一到兩小時相當夠用，兼具便利及安全性，「目前使用獲同仁及民眾好評」，將持續觀察，並滾動式調整檢討使用方式。
永康分局分局長呂世明表示，警方執勤狀況瞬息萬變，為有效提升同仁執勤安全與便利性，改善部分路段路檢環境燈光照明不足問題，因而增設可攜式LED照明設備，搭配原有肩燈與頭燈彈性使用，可提高執勤人員夜間辨識度，確保民眾行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言