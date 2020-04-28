影／台南永康警自購可攜式照明設備 提升路檢執勤安全

防疫期間警方要路檢維護治安又要「保持社交距離」並不容易，台南永康警分局針對酒駕取締常因照明不足，員警與民眾必須靠近，但為提升執勤安全，增購可攜式LED照明設備，提升夜間辨識度，昨晚實地使用「員警及民眾共同肯定」。

永康分局得知轄區有廠商產製高功率可攜照明燈，採購8套供7個派出所與交通分隊使用，經教官指導員警操作，員警反映路檢以照明設備取代手電筒後，增加照射範圍亮度減少警方盤查時視線死角，讓現場執勤員警可快速觀察受檢車輛，掌握車內人數、動態、特徵，降低暗夜執勤風險。

永康分局表示，新設備充電3到4小時，依不同亮度一次可用約4到10小時，以每次路檢勤務時間一到兩小時相當夠用，兼具便利及安全性，「目前使用獲同仁及民眾好評」，將持續觀察，並滾動式調整檢討使用方式。